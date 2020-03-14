كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 04:40 مساءً - الحمل لديه القدرة على تحويل صحتك الجسدية والعقلية إلى حد كبير. الزعفران رائع أثناء الحمل، لأنه يعزز الانفعالات الإيجابية ويمتلك بعض الصفات الطبية التي تساعد في التعامل مع أعراض الحمل، يساعد الزعفران على التغلب على مشاعر القلق والتوتر وآلام في المعدة وغالباً ما ينصح به للنساء الحوامل بسبب العديد من الصفات، ومع ذلك، مثل معظم الأشياء، قد يشكل الزعفران مشاكل أيضاً إذا لم يتم تناوله باعتدال. تابعي القراءة لاكتشاف فوائد الزعفران واستخداماته وآثاره الجانبية أثناء الحمل، وفقاً لما أوضحته خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ.





ما هو الزعفران؟



الزعفران نبات بني يشبه الخيوط التي تحتوي على حبوب اللقاح، وتقع في وسط الزهرة. يحمل نبات الزعفران أربعة أزهار، تُجمع منها الأنماط والوصمات ذات اللون القرمزي وتجفف. تساهم الزهرة المفردة في ثلاثة خيوط فقط من الزعفران، ويستغرق إنتاج نحو 14000 خيط زعفران لإنتاج رطل واحد من الزعفران. يبذل الكثير من الجهد في حصاد خيوط الزعفران، مما يجعلها واحدة من أغلى التوابل في العالم.

تزرع في الغالب في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وفي الهند، تزرع هذه الزهرة فقط في جامو وكشمير. يشار إلى هذه التوابل الغريبة بأسماء مختلفة بناءً على اللغات المستخدمة في الهند، مثل الزعفران، كيسار.



فوائد الزعفران للحامل

يعتبر الزعفران «ذا جولدن سبايس»؛ لأنه لا يضيف فقط نكهة ونكهة فريدة من نوعها إلى الطعام ولكنه يساعد أيضاً في القضايا الصحية مثل الهضم من خلال تشكيل طبقة واقية في الجهاز الهضمي. اللون الأصفر البرتقالي المنقول إلى الطعام الذي يحتوي على الزعفران هو نتيجة لكروسين الصباغ كاروتين الموجود فيه.

يستخدم في العديد من كريمات علاج الجمال، لأنه يحتوي على خصائص طبية معينة وتأثيرات مهدئة على الجلد. يساعد البشرة على استعادة التوهج والتوهج ويساعد على الحفاظ على ملمس متساوٍ. أيضاً، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، فإنه يبطئ بشكل فعال عملية الشيخوخة. هناك اعتقاد شائع بأن تناول الزعفران أثناء الحمل يساعد الطفل على الحصول على بشرة أكثر نضارةً.



فوائد الزعفران للحامل



استهلاك الزعفران أثناء الحمل آمن؛ لأنه يحتوي على العديد من الخصائص الطبية. فهو يساعد على تخفيف التوتر والأوجاع والآلام وتقلب المزاج ومضايقات الحمل. ومع ذلك، فإن الزعفران له أيضاً بعض الآثار الضارة إذا تم تناوله بكميات كبيرة. يمكن أن تؤدي إلى تقلصات وتسبب الولادة المبكرة. فيما يلي بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند إضافة الزعفران إلى نظامك الغذائي:





ما الكمية المحددة لاستخدام الزعفران للحامل؟



لا تستهلكي الزعفران إلا في بداية الشهر الخامس من الحمل؛ لأن الحمل مستقر في هذا الوقت، وتقل خطورة تعريض الطفل للخطر بسبب الانقباضات المبكرة، استخدمي فقط اثنين إلى ثلاثة أفرع، على الأكثر؛ لأن الزعفران المفرط قد يؤثر سلباً على صحتك.

ينبغي الحصول على الزعفران للحوامل فقط من بائع عالي الجودة؛ للقضاء على أي خطر للتلوين الصناعي أو الشوائب.



فوائد الزعفران للنساء الحوامل



الزعفران ضروري ويوصى به بشدة خلال فترة الحمل بسبب طبيعته الطبية. ميزته الأساسية هي أنه يساعد في الهضم من خلال تشكيل طبقة واقية في الجهاز الهضمي. عند تناولها باعتدال، تشمل فوائد الزعفران أثناء الحمل ما يلي:



1. يقلل من تقلب المزاج

يؤدي الحمل إلى العديد من التغييرات الهرمونية في جسمك، وهذا له تأثير عميق على مشاعرك. قد تنتقل من أن تكون غريب الأطوار في لحظة ما إلى الاندفاع أو الانفعال في لحظة أخرى. لمثل هذه الأوقات، يمكن أن يأتي الزعفران لإنقاذك. إنه بمثابة مضاد للاكتئاب ويعزز تدفق الدم إلى عقلك. يؤدي استهلاك الزعفران إلى إنتاج هرمون السيروتونين الذي يرفع من حالتك المزاجية. كما أنه يقلل من هرمون الإجهاد، الكورتيزول.



2. يدير ضغط الدم



يمكن لمعدل ضربات القلب لدى المرأة تسريع بنسبة 25 ٪ خلال فترة الحمل، مما يسبب تقلبات في ضغط الدم. يمتلك الزعفران البوتاسيوم والكروسين الذي يساعد في خفض ضغط الدم. هذه الميزة يمكن أن تكون مفيدة أثناء الحمل.



3. يهدئ غثيان الصباح



غثيان الصباح غالباً ما يجعلك تشعرين بالملل والخمول. تثبت الأدلة القصصية أن الشاي المصبوب بالزعفران يساعد غالباً في مكافحة الغثيان والدوار.



4. يعزز تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي



غالبية النساء يعانين من آلام في المعدة أثناء الحمل. يتباطأ الهضم أثناء الحمل، وقد تتطلب الأم الحامل بعض العوامل المحفزة لتخفيف العملية. من المعروف أن الزعفران يعزز تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وبالتالي يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي لديك. هذا بدوره، يساعد في تحسين الهضم. يؤدي الزعفران إلى تكوين طبقة واقية في الجهاز الهضمي. تساعد هذه الطبقة الإضافية على تهدئة حموضة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.



5. يخلص من التشنجات



تعاني المرأة الحامل من تقلصات تتراوح ما بين خفيفة في البداية إلى شبه حادة قبل الولادة. طوال فترة الحمل، تمتد العظام والعضلات وتتحول لاستيعاب الطفل المتنامي، وهذا يمكن أن يسبب آلام وتشنجات المعدة ومفاصل الحوض. الزعفران مسكن طبيعي. إنه يريح العضلات، مما يساعد على تخفيف آلام المعدة وتخفيف التشنجات.

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6. يحمي من أمراض القلب



تتمتع Saffron بخاصية سحرية لحمايتك من أمراض القلب. أثناء الحمل، تميل النساء إلى استهلاك أكثر من الكمية المطلوبة من الأطعمة الدهنية لإشباع شهيتهن المتزايدة. هذا يمكن أن يكون له تأثير ضار على نظام القلب والأوعية الدموية. تساعد مضادات الأكسدة والكروسين والبوتاسيوم الموجودة في الزعفران في تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم.



7. الزعفران يعالج أمراض الجهاز التنفسي للحامل



يمتلك الزعفران خواص مضادة للالتهابات تساعد على توسيع الشعب الهوائية الأنفية. كما أنه يقلل من الانتفاخ والالتهابات في الرئتين. نتيجة لذلك، يمكنك التنفس بوضوح. يمكن أن يساعد الزعفران أيضاً النساء الحوامل المصابات بالربو عن طريق إزالة أي انسداد موجود في رئتيهن والقصبة الهوائية.



8. يقلل من تساقط الشعر للحامل



تقلبات الهرمونات أثناء الحمل غالباً ما تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر. هناك ممارسة واسعة الانتشار بين العديد من النساء الحوامل وهي استخدام عجينة من الحليب والزعفران والسوس للحد من تساقط الشعر. المواد المضادة للأكسدة في الزعفران تغذي الشعر، مما يجعلها أقوى.



9. يسكن آلام العضلات أثناء الحمل



مع تقدم الحمل، يصبح النوم تحدياً، حيث تقذف الأم وتتحول طوال الليل لاستيعاب النمو بشكل مريح، والتعامل مع آثار الطفرات الهرمونية، وتقليل الانزعاج من تمدد العظام. كل هذه العوامل مجتمعة تسبب تشنجات وألماً وانزعاجاً. خلال هذه الأوقات، يمكن أن يكون لديك حليب مملوء بالزعفران. يحتوي الزعفران على خصائص مهدئة خفيفة تساعد على تعزيز النوم وتمكنك من الشعور بالاسترخاء. من المعروف أن شرب الزعفران مع الحليب يحسن نوعية نومك.



10. يشفي مشاكل الجلد



تدعي العديد من النساء أن تناول الزعفران يساعدهن على محاربة مشاكل الجلد الشائعة. وتشمل هذه هروب البثور، الكلف، وحب الشباب التي تنشأ أثناء الحمل. الزعفران هو جهاز لتنقية الدم، وهو حل فعال لمشاكل الجلد التي تسببها الشوائب في الدم.



11. يساعد على تجنب الازدحام بسبب الحساسية



في كثير من الأحيان، يكون جهازك المناعي عرضة للخطر أثناء الحمل، وعرضة للالتهابات والحساسية، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. يساعد الزعفران في تخفيف السعال والربو والحساسية واحتقان الأنف. إلى جانب ذلك، يساعد تطبيق عجينة من الزعفران وخشب الصندل على خفض الحمى.



12. يساعد على تجربة حركة الطفل



وفقاً لكتابات الأيورفيدا، يميل الزعفران إلى زيادة حرارة الجسم، مما يسبب ارتفاعاً في درجة حرارة جسمك. وهذا بدوره يؤدي إلى حركة الطفل بداخلك. من دواعي سرورك دائماً أن تشعري بأن طفلك يتحرك في رحمك.

متى يُستهلك الزعفران أثناء الحمل؟





ويعتقد الزعفران أن يكون معززاً للشهية ويساعد في الهضم. ومع ذلك، يُنصح باستشارة طبيب النساء والتوليد قبل تناول الزعفران أثناء الحمل.

يوصى باستخدام الزعفران خلال الثلث الثاني من الحمل، ويعتبر آمناً في الغالب من الشهر الخامس فصاعداً. ينبغي لمقدمي الرعاية الصحية توجيه الأمهات الحوامل بشأن موعد تناول الزعفران أثناء الحمل؛ حتى يستهلكنه بكميات مناسبة.

إن تناول الزعفران أثناء الحمل يزيد من حرارة الجسم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة وتيرة انقباضات الرحم، وبالتالي فإن تناوله خلال الليل لا ينصح به لأن جسمك سيخضع لعمليات كثيرة خلال هذا الوقت.

يُعتقد أن الزعفران يؤدي إلى الانقباضات، وفي الحالات القصوى، قد يتسبب في حدوث إجهاض تلقائي. أوصى الأطباء بجرعة لا تزيد على حبل واحد في اليوم؛ لأن أكثر من ذلك ثبت أنه محفوف بالمخاطر، ويؤثر على طفلك يسبب الولادة المبكرة أو حتى الإجهاض. رغم أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، إلا أنه من المستحسن أن نكون على دراية بوقت تناول الزعفران أثناء الحمل؛ لتجنب أي ضرر أو رد فعل سلبي.

كيف يُستهلَك الزعفران أثناء الحمل؟



أنت تعرفين الآن أن الزعفران آمن للاستخدام في الحمل، ولكن بكمية محدودة. من المهم أن تكون الأمهات الحوامل على اطلاع جيد حول كيفية استخدام الزعفران أثناء الحمل. يستهلك الزعفران بشكل أساسي في شكلين:

الزعفران مع الحليب: الكالسيوم هو معدن مهم للغاية لنمو وتطور طفلك. عند دخول الشهر الخامس من الحمل، يمكنك إضافة خيوط الزعفران إلى الحليب أو طحن اللوز، الفستق وخيوط الزعفران ويضاف معجون إلى الحليب لديك. يمكنك شرب حليب الزعفران في الصباح.

الزعفران في محضرات الأرز - حساء، يمكن إضافة الزعفران إلى الحساء وأطباق الأرز لتعزيز النكهة. فرعان سيكونان كافيين لإضفاء اللون والنكهة.

الزعفران بالماء: يمكنك ببساطة وضع حبل من الزعفران في كوب من الماء وشربه. وسوف يساعد في الهضم الخاص بك.



الآثار الجانبية للإكثار من تناول الزعفران أثناء الحمل



يتمتع Saffron بفوائد هائلة على النساء الحوامل، ولكنه يأتي مع نصيبه من الآثار الجانبية. يمكن أن يشكل استهلاك الزعفران بجرعات عالية خطورة على الأمهات الحوامل، حيث إنه يؤدي إلى تقلصات الرحم، ويمكن أن يسبب المشاكل التالية:

1. الإجهاض

2. فرط الحساسية

3. القيء

4. تسمم الزعفران

5. الولادة المبكرة

6. الدوخة

7. الحساسية

8. نزيف من الجفون والأنف أو الشفاه

9. الشعور بوخز في الأطراف للحامل

10. اليرقان - الإسهال - النزيف

11. الدم في البول أو البراز