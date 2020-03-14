أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الواو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 04:40 مساءً - "وصال"و"وفاء" من الأسماء التقليدية الجميلة التي تبدأ بحرف الواو، ولكن هناك أسماء أخرى تبدأ بحرف الواو، ولا يمكن إعتبارها من الأسماء التقليدية لأنها تحمل معاني جديدة مثل الأسماء التي جمعناها لك في هذه القائمة وابلة: ماء المطر الكبيرالقطرة.

واجدة :الفتية الشابة، التي تجد ما تطلب، الشديد الوجد.

وارفة: الممتدة الظل، النضرة والشديدة الخضرة. واسلة: المنزلة عند الملوك.

واندا: اسم ألماني يعني الراعية.

وتين: إسم عربي أصيل ويعني الشريان الرئيسي في القلب.

واصبة :الواسعة. الفلاة البعيدة جداً لا تكاد تنتهي لبعدها.

وافرة: غزيرة الخير وجدان: كل احساس أولي باللذة والألم

وجُود: الحضور، الحياة.

وانيا: اسم روسي ويعني الهدية من الله.

وجين: شط الوادي. وسماء: وهو من الوسامة.

ودع: ويعني الصدف. وهاد: جمع وهدة وهي الأرض المنخفضة.

ويلدا: اسم ألماني ويعني السعي.

ونية: اللؤلؤة أو الدرة. Advertisements



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