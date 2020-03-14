دليلك الشامل للرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 04:40 مساءً -

جدول المحتوى 1 - طريقة الرضاعة الطبيعية. 2 - مدة الرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة. 3 - طريقة الرضاعة الصحيحة. 4 - فوائد الرضاعة الطبيعية. 5 - الرضاعة الطبيعية والدورة الشهرية. 6 - أوضاع الرضاعة الطبيعية. 7 - أثر الرضاعة الطبيعية على الأم. 8 - أسباب رفض الرضيع للرضاعة الطبيعية.

الرضاعة الطبيعية لا تتخلى عنها حتى النجمات الحريصات على شكل صدورهن، لأنهن اكتشفن أن غريزة الأمومة أقوى من حب الشهرة والأضواء، ولذلك تمسكن بها وحرصن عليها، ولفوائدها العظيمة يشرح لنا الدكتور محمد النعيمي، اختصاصي طب الأطفال كل ما يدور في خلدك عن الرضاعة الطبيعية.

طريقة الرضاعة الطبيعية

تعتمد الرضاعة الطبيعية على وضعية الأم أثناء الرضاعة وشكل الحلمة واستعداد المولود حيث يجب أن تجلس الأم جلسة مريحة، وتحمل المولود بزاوية أفقية مائلة قليلاً، ثم تضع الحلمة في فم المولود

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بحيث يطبق الطفل على الهالة المحيطة بالحلمة، وفي حال الرضاعة بطريقة سليمة يكون الطفل قد غطى بلسانه كل الفك السفلي فلا تشعر الأم بأي ألم من عظام فك المولود.

مدة الرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة

تستغرق الرضاعة الطبيعية من 7 دقائق إلى 40 دقيقة وذلك حسب قدرة المولود على المص وكذلك كمية الحليب المتوفرة ويجب على الأم أن

تقوم باختيار مكاناً مريحاً للرضاعة

أن تحمل مولودها في وضعية لا تؤلم ذراعيها وظهرها؟

أن تستعمل بعضاً من الوسائد والمخدات لدعم طفلها.

استخدام حلمة صناعية من السليكون في حال كانت الحلمة لديها غائرة.

طريقة الرضاعة الصحيحة

الجلوس في مكان هاديء ومريح.

ضعي طفلك في حضنك بحيث يكون في وضع زاوية مائلة فيكون الرأس للأعلى.

ألقميه الثدي الأول ودعيه يرضع براحته.

عندما تشعرين أن الثدي قد أصبح ليناً فمعنى ذلك أن عليك نقله للثدي الآخر، فقد فرغ الثدي الاول من الحليب.

لا تقومي بتجفيف الثدي الذي فرغ من رضاعته لأن الحليب نفسه يرطب الحلمة والجلد المحيط بها.

يمكنك الاطمئنان على شبع مولودك حين يغير حفاضته ست مرات في اليوم ، وكذلك يكون البراز أصفر اللون.

فوائد الرضاعة الطبيعية

وتشمل الفوائد الصحية والنفسية المتمثلة في

عودة رحم الأم لحجمه الطبيعي.

حماية الأم من السمنة.

الصلة النفسية الروحانية بينها وبين مولودها.

المناعة لطفلها من الأمراض وعدم تعرضه لمغص الأطفال بصورة كبيرة والذي يصيب مني رضعون الحليب المصنع.

يحتوي حليب الأم على كميات متوازنة من المواد الغذائية التي يحتاجها نمو الطفل خصوصا في الشهور الستة الأولى.

الرضاعة الطبيعية والدورة الشهرية

تعتبر الرضاعة الطبيعية من وسائل تنظيم الحمل في حال استمرت بصورة متواصلة دون إضافات.

يمكن أن تعود الدورة الشهرية في غضون عدة أشهر من الرضاعة.

ليس صحيحاَ أن الرضاعة تمنع الدورة الشهرية فقد يحدث التبويض ويؤدي إلى الحمل مع غياب نزول الدورة الشهرية.

وليس صحيحاَ أن عدم نزولها يعني عدم حدوث الحمل.

بعد فطام الطفل يجب أن تفحص الأم مستوى هرمون الحليب لكي تستطيع تنظيم هرمونات جسمها واتباع وسيلة منع حمل مناسبة.

أوضاع الرضاعة الطبيعية

يمكن أن ترضع الأم وهي في وضع الاستلقاء بعد الولادة مباشرة، ضعي مولودك على السرير واستلقي بجواره ثم ألقميه الثدي، وامسكيه جيداَ لكي لا يختنق.

يمكن أن ترضع الأم في وضع الجلوس بحيث تسند الطفل بوسائد تدعم ظهره وتريحه، ولا تدع الحلمة تنزلق من فمه.

يمكن أن ترضع المولود وهي واقفة حين يبكي وهذا الوضع حين يكبر قليلاً.

أثر الرضاعة الطبيعية على الأم

تعمل على تعزيز الصلة النفسية بين الأم والمولود.

تحميها من اكتئاب ما بعد الولادة.

تحمي الرضاعة الأم من زيادة الوزن.

تعيد الرحم لحجمه بسرعة وتخلصها من مخلفات الحمل والمشيمة خلال أيام قليلة.

أسباب رفض الرضيع للرضاعة الطبيعية

عدم الاستعداد أثناء الحمل بتدليك الحلمة وبالتالي تكون الحلمة غائرة فلا يستطيع المولود الرضاعة .

. عدم تقديم الرضاعة الطبيعية للمولود بمجرد ولادته وتأخيرها لعدة أيام، وتقديم بدائل مثل الرضاعة الصناعية وكذلك الماء المحلى بسكر النبات أو العسل فيكره المولود حليب أمه.

الرضاعة الليلية برضعات صناعية، مما يؤدي لأن يكره المولود حليب الأم فيجب عدم الخلط بين نوعين من الرضاعة.

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