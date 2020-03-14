مصدر: صلاح بخير.. ولن يغادر إنجلترا بسبب كورونا

يواجه لاعبو ليفربول خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد نتيجة العينات الإيجابية التي ظهرت على 4 من فريق بورنموث، عقب أيام قليلة من اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى الفريقان يوم 7 مارس/آذار الماضي، في مباراة حسمها ليفربول متصدر جدول ترتيب المسابقة بفوز صعب 2-1 بعد أن كان متأخرا بهدف دون رد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن نادي بورنموث تساوره شكوك في إصابة حارسه البولندي أرثور بوروك وعدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، بعد ظهور الأعراض عليهم مؤخرا.

وجاءت تلك التقارير بعد ساعات قليلة من تأكد إصابة كل من مايكل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هودسون أودوي مهاجم تشيلسي بالفيروس نفسه، ليعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حالة الطوارئ.

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في المقابل، حرص مصدر داخل نادي ليفربول في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، على طمأنة الجماهير على حالة اللاعب المصري محمد صلاح، مشددا على أنه بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن وضعيته في إنجلترا.

ونفى المصدر كل ما أثير مؤخرا بخصوص عزم صلاح على العودة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مو مستمر في إنجلترا ولن يغادرها في قادم الأيام بسبب كورونا".

من جانبه، أعرب رامي عباس وكيل أعمال صلاح، عن غضبه الشديد إزاء الأخبار المتداولة بخصوص الاشتباه في إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وكتب عباس ردا على تلك التقارير عبر حسابه بموقع "تويتر": "كم هو مخجل أن يتم نشر أخبار حساسة للغاية بدون أي مصدر، فقط من أجل الزيارات".

وسيبدأ صلاح التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، لتحديد موعد انضمامه لمعسكر "الفراعنة" بعد الاستقرار على موعد مواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021".

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت الجمعة، تأجيل مباريات المسابقة حتى يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.