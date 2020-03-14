بالغناء في شرفات المنازل.. الإيطاليون يواجهون فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد الحجر الصحي المفروض على جميع أنحاء إيطاليا ومنع المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في الحالة الضرورية بسبب تفشي فيروس كورونا، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من أكثر من مدينة إيطالية، حيث خرج السكان إلى شرفات منازلهم أو من النوافذ وهم يغنون ويعزفون الموسيقى.

كورونا يجبر مدرب موناكو على الهروب من إيطاليا

كورونا يجتاح إيطاليا.. 2651 إصابة جديدة و189 وفاة

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ونال تصرف سكان إيطاليا إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لدعمهم في مواجهة تحدي مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسجلت إيطاليا، الجمعة، 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة، وفق حصيلة نشرتها إدارة الحماية المدنية.

كذلك، شهدت إيطاليا، البلد الذي يسجل أكبر عدد حالات عدوى بعد الصين، ارتفاعاً في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660، بينهم 1328 شخصاً في العناية الفائقة.