شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: إصابة 142320 بفيروس كورونا ووفاة 5388 حالة في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 142320 ألف إصابة على مستوى العالم، حتى يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى، كما توفى 5388 حالة على مستوى العالم، كما انتشر فيروس كورونا حتى الآن فى 129 دولة. الدول والمناطق المصابة بفيروس كورونا: الدول والمناطق المصابة بفيروس كورونا: الصين: 81021 حالة إيطاليا: 17660 حالة إيران: 11364 حالة كوريا: 8086 حالة إسبانيا: 4231 حالة فرنسا: 3640 حالة ألمانيا: 3062 حالة الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة سويسرا: 1125 حالة هولندا: 804 حالة المملكة المتحدة: 802 حالة الدانمرك: 801 حالة السويد: 775 حالة النرويج: 750 حالة اليابان: 716 حالة دايموند برنسيس " سفينة الماسة ": 697 حالة بلجيكا: 599 حالة النمسا: 504 حالات قطر: 262 حالة البحرين: 210 حالة سنغافورة: 200 حالة أستراليا: 197 حالة ماليزيا: 197 حالة كندا: 176 حالة الجمهورية التشيكية: 116 حالة البرتغال: 112 حالة فنلندا: 109 حالات إسرائيل: 100 حالة الكويت: 100 حالة البرازيل: 98 حالة اليونان: 98 حالة مصر: 93 حالة أيرلندا: 90 حالة الإمارات العربية المتحدة: 85 حالة الهند: 82 حالة إستونيا: 79 حالة لبنان: 77 حالة تايلاند: 75 حالة العراق: 70 حالة إندونيسيا: 69 حالة سان مارينو: 66 حالة الفلبين: 64 حالة رومانيا: 63 حالة بولندا: 62 حالة السعودية: 62 حالة ايسلندا: 61 حالة سلوفينيا: 57 حالة فيتنام: 48 حالة شيلي: 43 حالة فلسطين: 35 حالة الأرجنتين: 34 حالة الاتحاد الروسي: 34 حالة صربيا: 31 حالة سلوفاكيا: 30 حالة بيرو: 28 حالة بنما: 27 حالة الجزائر: 25 حالة بروني دار السلام: 25 حالة جورجيا: 25 حالة ألبانيا: 23 حالة كوستاريكا: 23 حالة Advertisements إكوادور: 23 حالة بيلاروس: 21 حالة باكستان: 21 حالة المجر: 19 حالة عُمان: 19 حالة لكسمبرج: 17 حالة جنوب أفريقيا: 17 حالة كولومبيا: 16 حالة كرواتيا: 16 حالة لاتفيا: 16 حالة المكسيك: 15 حالة مالطا: 12 حالة أذربيجان: 11 حالة البوسنة والهرسك: 11 حالة السنغال: 10 حالات قبرص: 9 حالات ملديف: 9 حالات مقدونيا الشمالية: 9 حالات أرمينيا: 8 حالات جمهورية مولدوفا: 8 حالات أفغانستان: 7 حالات

خريطة انتشار فيروس كورونا فى العالم طبقا لمنظمة الصحة العالمية بلغاريا: 7 حالات كمبوديا: 7 حالات جامايكا: 7 حالات المغرب: 7 حالات تونس: 7 حالات غيانا الفرنسية: 6 حالات ليتوانيا: 6 حالات مارتينيك: 6 حالات نيوزيلندا: 6 حالات باراجواي: 6 حالات سريلانكا: 6 حالات

عدد الاصابات فى العالم الجمهورية الدومينيكية: 5 حالات تركيا: 5 حالات كوبا: 4 حالات ليختنشتاين: 4 حالات بنجلاديش: 3 حالات بوليفيا: 3 حالات جزر فارو: 3 حالات بورتوريكو: 3 حالات أوكرانيا: 3 حالات أندورا: حالتان بوركينا فاسو: حالتان الكاميرون: حالتان هندوراس: حالتان جيرسي: حالتان موناكو: حالتان نيجيريا: حالتان سانت مارتن: حالتان فنزويلا: حالتان أنتيجوا وبربودا: 1 حالة بوتان: 1 حالة جزر كايمان: 1 حالة كوت ديفوار: 1 حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1 حالة بولينيزيا الفرنسية: 1 حالة جبل طارق: 1 حالة جواديلوب: 1 حالة غيرنسي: 1 حالة الكرسي الرسولي: 1 حالة الأردن: 1 حالة منغوليا: حالة واحدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: إصابة 142320 بفيروس كورونا ووفاة 5388 حالة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.