شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة دعاء سهيل تؤكد: هناك طرق خاصة لإنقاص وزن الحوامل والمرضعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء فترة الحمل وبعد الولادة يزيد وزن المرأة مما يشعرها بالإحباط الشديد واليأس، ويؤثر سلبيا على نفسيتها، خاصة أنها لم تعد المرأة ذات القوام الممشوق الجذاب.

استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح في التقرير التالي، طرق انقاص الوزن للمرأة الحامل والمرضعة.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن المرأة الحامل من الطبيعي أن تكتسب كيلوجرامات أثناء فترة الحمل وأيضا أثناء فترة الرضاعة، خاصة إذا كانت قد قامت باجراء عملية قيصرية لإنجاب طفلها، فنجد أن محيط الخصر لديها يكون زائد بشكل كبير، وللأسف ممنوع عليها تناول أى دواء أثناء الحمل أوحتى في فترة الرضاعة حتى لو كانت مكوناته طبيعية.



نصائح للمرأة الحامل والمرضعات الخليج 365

وأشارت إلي إن مكونات الأدوية أو كورس التخسيس على الرغم من احتوائها على ألياف فهي ستسبب في احساس المرأة بالشبع وبالتالي لم تحصل على القدر الذي يحتاجه جنينها أوطفلها لذا دائما نقول إن كورس التخسيس ممنوع على السيدات الحامل والمرضعات، ليس لأنه ضار لكنه سيؤثر على احساسها بالشبع.

ونصحت الدكتورة دعاء سهيل بإن المرأة الحامل تحصل على الغذاء المفيد لها ولجنينها وفي ذات الوقت لا يزيد من وزنها، فيجب أن تركز على تناول الخضروات والفواكه باستمرار والتقليل قدر الإمكان من النشويات، وتفعل نفس الشيء في فترة الرضاعة أيضا وتبتعد عن شرب المغات المصنوع بالسمن البلدي والعادات المصرية القديمة التي لا تفيد الطفل بالقدرمن زيادة وزن المرأة، وبعد انتهاء فترة الرضاعة يمكنها اتباع كورس التخسيس المناسب لها ولطبيعة جسمها، والذي يتم وصفه بعد الاطلاع على كامل تاريخها المرضي.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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