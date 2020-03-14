الأطفال وكورونا..هل ينشرون الفيروس وما هي أعراض المرض لديهم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادة ما يكون الأطفال من بين أكثر الفئات ضعفا عندما يتعلق الأمر بالأنفلونزا أو الفيروسات الأخرى، ولكن نظرا لوجود آلاف الحالات المؤكدة من فيروس "كورونا" مع توقع ارتفاع العدد، يبدو أن الأطفال نادرا ما يعانون من الحالات الشديدة.

وقامت دراسة جديدة نشرتها مجلة Nature Medicine بتقييم 10 أطفال في الصين تتراوح أعمارهم بين شهرين و 15 عاما كانوا مصابين بكورونا وتعافوا، وفحص 745 طفلا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى الفيروس أو كانوا أفرادا من عائلات تعرضت للمرض.

ووجدت الدراسة أن سبعة أطفال كانوا يعانون من أعراض تشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق واحتقان الأنف، ولكن لم يعان أي منهم من الصداع أو آلام العضلات، ولم تظهر الأشعة السينية لجميع الأطفال العشرة أي علامات على الالتهاب الرئوي، والتي تم تحديدها في الحالات الشديدة لدى البالغين، ووجدت الدراسة أن أحد الأطفال لم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق.

ووفقا للدراسة، فإن الأعراض الخفيفة وغير النمطية للعدوى عند الأطفال قد تجعل من الصعب اكتشافها، ومن بين 745 طفلا يشتبه في إصابتهم والذين تم فحصهم بين 22 يناير و 20 فبراير، تم العثور على حوالي 1.3 بالمائة مصابين.

ومن بين الحالات المؤكدة في الصين، لم يكن هناك سوى حالة وفاة واحدة في شخص يقل عمره عن 20 عاما ولا توجد وفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

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وتشير الأدلة حتى الآن إلى أن الأطفال الذين أصيبوا بالمرض كانوا إما يعانون من مرض خفيف جدا أو لم يكن لديهم أي مرض على الإطلاق.

وقال الدكتور آرثر رينجولد، عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا "إن الأطفال ببساطة لا يمرضون كثيرا عندما يصابون بهذه العدوى، لذا إذا ظهرت عليهم أي أعراض، فستكون خفيفة وهكذا، فإن الأمراض والوفيات الشديدة لحسن الحظ نادرة".

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أنه بناء على الأدلة المتاحة، فإن البالغين يشكلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن، والأطفال الذين لديهم فيروس "كورونا" يظهرون بشكل عام أعراضا خفيفة.

وخلص مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى أن المعلومات المبكرة الصادرة عن الصين تظهر أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة هم الأكثر عرضة للخطر.

على الرغم من أن الأطفال ليس لديهم احتمال الإصابة بأعراض حادة أو أي أعراض على الإطلاق، فهذا لا يعني أنهم لن يصابوا بالفيروس وينشروه في الآخرين.