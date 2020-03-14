مصر الرسمية والشعبية تبحث عن سيدة كانت تجلس ببضاعتها متحديةً الطقس السيء

القاهرة – لايف ستايل
أشاد المجلس القومي للمرأة في مصر بالسيدة المصرية التي كانت صورتها وهي تجلس ببضاعتها من الفاكهة متحدية الطقس السيئ محل إعجاب وتقدير المصريين على مواقع التواصل أمس.وقال المجلس في بيان له الجمعة، إنه يتقدم بخالص التقدير والاحترام والامتنان للمرأة المصرية، التي مازالت تضرب أروع الأمثلة في الكفاح والتضحية، مهما بلغت قسوة الظروف والطقس السيئ.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة السيدة التي كانت تجلس ببضاعتها من الفاكهة لتبيعها وسط الظروف الجوية الصعبة والطقس السيئ وتراكم المياه من حولها.
وتفاعل المغردون مع الصورة التي راجت بكثافة، وطالبوا الحكومة بالبحث عنها وتكريمها، فيما نشطت حملة أخرى للبحث عن السيدة والوصول لها، أو ملتقط الصورة من أجل معرفة هويتها، ومكان تواجدها وتكريمها.
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