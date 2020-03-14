رحلة عجوز كندية عمرها 73 عامًا من السمنة لمدربة كمال أجسام في 3 سنوات

لم يعد العمر مقياسًا وحيدًا لتحديد مدى لياقة شخص وتمتعه بصحة جيدة، فهناك شباب فى سن الزهور يعيشون بأجسام هزيلة ضعيفة لبعدهم عن ممارسة الرياضة والطعام الصحى، فى حين يتمتع آخرون فى سن متقدم يصل لحد الشيخوخة أحيانًا، بأجسام رياضية وبنية جسمانية قوية وكأنهم مازالوا فى العشرينيات من عمرهم.

هذه هى حالى سيدة من مدينة أونتاريو فى كندا، التى تبلغ من العمر 73 عامًا، وهى شخص قد يدهشك بالتأكيد، كونها لا تشبه ما تبدو عليه امرأة فى السبعينيات من عمرها، وبفضل ما تتمتع به هذه السيدة من بنية جسمانية رياضية قوية فإنها تبدو مذهلة ومصدر إلهام حقيقى للجميع.

جوان ماكدونالد، هو اسم السيدة الرياضية صاحبة الـ73 عامًا من العمر، والتى كانت تناضل دائمًا مع وزنها الزائد، إلى أن تم إخضاعها للعلاج بسبب مشاكلها الطبية مثل ضغط الدم والكوليسترول والارتجاع الحمضى، ومع ذلك، فهى مصدر إلهام للكثيرين الآن وذلك بعد تحولها إلى رياضية مثالية، وفقًا لما نقله موقع "republicworld".

وتروى جوان ماكدونالد، قصتها مع الوزن الزائد، "قبل 3 سنوات بدأت هذه الرحلة الطويلة والبطيئة، وأدرك الآن أنه لا توجد نهاية لها حقًا.. أتحرك كل يوم فى اتجاه بناءً على اختياراتى.. كل شهر هو معلم جديد.. وفى كل عام، يبدو أننى قد تغيرت تمامًا، لذا أعتقد أنه لا يمكننى تغيير المزيد، ومع ذلك أقوم بتغييره"، مضيفة "عند هذه النقطة، أدرك حقًا أننا بلا حدود.. وفى أى لحظة يمكننا اتخاذ قرار بالتغيير.. وبغض النظر عن مدى صعوبة الحياة، يجب أن نبقى ثابتين فى هدفنا ونستمر فى التقدم.. وعندما بدأت، لم أتخيل أبداً أننى سأكون حيث أنا اليوم.. وأردت فقط استعادة صحتى والتخلص من دوائى".

وأضافت "يؤدى كل باب نمر فيه إلى باب آخر ثم إلى باب آخر.. وآمل أن تستمر جميعًا فى اختيار النمو! لتتعلم كيف تحب نفسك، اعتن بنفسك جيدًا، وتجرؤ على أن تحلم وتحب من كل قلبك مرة أخرى".

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فيما، يقول التقرير الإعلامى، "لقد مرت ثلاث سنوات وهذه السيدة التى كانت تزن 198 رطلاً، بما يبلغ 89 كيلوجرامًا فى 5 أقدام و3 بوصات، أصبحت الآن أخف وزناً للغاية بمقدار 50 رطلاً.. وقد قالت إن هذا كله بفضل حماسها الذى وجدته فى ممارسة رياضة كمال الأجسام فى الألعاب الرياضية".

وأضاف "سيدة كمال الأجسام الكبيرة أصبحت الآن مدرب رياضى معروف إلى جانب كونها مشهورة فى وسائل التواصل الاجتماعى مع أكثر من 500.000 متابع.. ويستمر متابعو حسابها الرسمى على إنستجرام فى الزيادة اليومية.. وأول ما يلهم الناس ويهتمون به، هو وصفها على إنستجرام الذى يقول: "لا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن يمكنك إعادة تشغيلها مرة أخرى".

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