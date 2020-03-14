أبرز العادات الصحية لتقوية المناعة والوقاية من فيروس "كورونا"

بعد تفشي فيروس كورونا في 50 دولة حول العالم، وإصابة حوالي 80 ألف شخص، بينما بلغت الوفيات نحو 2800 شخص معظمهم في مقاطعة هوبي الصينية، زادت المخاوف بشأن ذلك الفيروس الغامض الذي لم يستطيع العلماء اكتشاف علاج فعال له حتى الآن، ولا يمتلكون سوى بعض المحاذير الوقائية التي تساعد الناس على الوقاية فضلًا عن سبل تقوية المناعة.

كورونا عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، تتسبب في عدد من الأعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، وضيق التنفس، والسعال، وهو فيروس حيواني المنشأ ولكنه ينتقل بين البشر عبر ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس، وعبر الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب، وكذلك النفس، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، الذي نشر خطة للوقاية من الفيروس وحددها فيما يلي:

- تجنب مخلطة الأشخاص المصابين، أو التعامل مع المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

- تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، سيئة التهوية.

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

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- تطهير الأسطح وتنظيفها بالماء والصابون.

- الإهتمام بالنظافة الشخصية، والاستحمام وتغيير الملابس وغسلها باستمرار.

- تجنب لمس العين والأنف.

- البقاء في المنزل، عند الإصابة بنزلات البرد، وعدم مخالطة الناس.

- شرب الكثير من الماء على مدار اليوم، بجانب العصائر الطبيعية الخالية من السكريات المصنعة، وتجنب جفاف الحلق.

- تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو السعال، والتخلص من المنديل في صندوق القمامة مباشرة.

- ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل والتواجد في أماكن توجد بها تجمعات، ولكن مع الالتزام بالمعايير السليمة في ارتدائها.

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- أثناء الخروج المنزل وعند عدم توافر الماء الجاري والصابون، يمكنك استخدام معقمات اليدين التي تتغلب على بعض الجراثيم العالقة والميكروبات.

- شرب السوائل الدافئة والتي تساهم في تقوية المناعة.

- الإهتمام بتناول طعام صحي، خالي من المواد الصناعية لتقوية مناعة الجسم.

- تهوية المنزل وتجديد الهواء به، لأن الفيروسات تجد البيئة الجافة بيئة غنية لانتشار الفيروسات.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن فيروس كورونا ما هو إلا فيروس ينتقل مثل غيره من الفيروسات ويمكن الوقاية منه عن طريق الالتزام بالنصائح السابقة والاهتمام بتقوية المناعة لأن أصحاب المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس الصين، ويمكن تقوية المناعة من خلال اتباع التعليمات التالية:

- ممارسة الرياضة بصورة يوميًا يعزز الجهاز المناعي ويساعده على مكافحة العدوى، وفقًا لموقع "Health line".

-تناول بعض التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومنها فيتامين C الموجود في الثمار الحمضية، و السيلينيوم الموجود في المكسرات، وفيتامين D في الأسماك الدهنية، والزنك في دقيق الشوفان، والحديد في اللحوم الحمراء.

- التعرض لأشعة الشمس يمد الجسم بفيتامين د اللازم له ويساهم في تقوية الجهاز المناعي، ويقلل فرص التعرض للإصابة بالعدوى.

الحصول على القدر الكافي من النوم، لأن قلة النوم والإجهاد يحفزان الجهاز المناعي على إطلاق هرمون الكورتيزول الذي يفرز نتيجة استجابة الجسم للتعب، فيصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بأي عدوى تهاجم الجسم.

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