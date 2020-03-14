إيطاليا تعلن وفاة 250 شخصا بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

قالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية الجمعة إن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل وفاة 250 شخصا بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع عدد الوفيات في البلد الذي يعد الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا إلى 1266، وارتفع عدد المصابين أيضا إلى 17660

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، وهي أعلى حصيلة تشهدها هذه الدولة الأوروبية خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266، وفق حصيلة نشرتها الجمعة إدارة الحماية المدنية.

كذلك، شهدت إيطاليا، البلد الذي يسجل أكبر عدد حالات عدوى بعد الصين، ارتفاعا في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660 الجمعة، بينهم 1328 شخصا في العناية الفائقة.

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