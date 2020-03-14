شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة ينصحونك: ممنوع القبلات والمصافحة ولمس الأسطح لتجنب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر موقع" The Health Site "، من التقبيل والمصافحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن المريض قد لا تظهر عليه أى لأعراض للإصابة بفيروس كورونا ومن ثم يكون قادر على نقل العدوى للأخرين، مشيرا إلى إنه نظرًا لأن الفيروس ينتشر فى الغالب عبر رزاز يتم إطلاقه من خلال العطس والسعال، فانه يكون من الصعب السيطرة عليه واحتوائه عندما لا تظهر على المريض أى أعراض.



ممنوع القبلات

وقال الموقع، إن هذا المرض شديد العدوى، وينتشر عبر الرزاز الذى يتم إفرازه عندما يسعل أو يعطس المصاب، وقد أودى الفيروس التاجى بحياة آلاف الأشخاص على مستوى العالم، كما ينتشر هذا المرض بمعدل ينذر بالخطر، وتتخذ الحكومات تدابير صارمة لاحتواء انتشار المرض، ومع ذلك، هذا يثبت أنه أكثر صعوبة مما كان يعتقد فى السابق، قد يكون أحد أسباب الانتشار السريع هو حقيقة أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض قد يكونون حاملين للفيروس القاتل، هذا يجعل الاحتواء شبه مستحيل.



التقبيل فى عصر كورونا

وأضاف الموقع، أن إمرأة صينية، لم تظهر عليها أى أعراض وبدت بصحة جيدة، نشرت الفيروس التاجى إلى 5 أشخاص، حيث أن انتقال الفيروس بدون أعراض، يمكن أن ينقل العدوى إلى الآخرين، وهذا مقلق ومخيف، يدعي الباحثون أنه "إذا تم تكرار ذلك، فإن الوقاية من عدوى فيروس كورونا ستكون صعبة.



خبراء الصحة يحذرونك من التقبيل

كما نشرت مجلة New England Journal of Medicine أيضا أن امرأة من شنجهاى، كانت بدون أعراض على الإطلاق، نقلت العدوى إلى رجل ألمانى، ولكن فى وقت لاحق، تبين أن المرأة لديها أعراض خفيفة من آلام العضلات والتعب.

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ممنوع المصافحة

أشياء يجب ان تأخذها بالحسبان..

الفيروس ينتقل عادة من خلال الرزاز من الفم أو الأنف عبر السعال أو العطس، يتفق الخبراء على أنه من غير الواضح كيف بالضبط ينتقل المرض بدون أعراض المرض، كما تتراوح فترة حضانة الفيروس بين 2 إلى 14 يومًا، لذا، ربما تكون قد أصبت بالفعل بالآخرين الذين تظهر عليهم أى أعراض.



المصافحة تنقل عدوى كورونا

الأعراض الواضحة لفيروس كورونا التاجي..

تتشابه أعراض الفيروس التاجي مع أعراض الأنفلونزا، وهذا يشمل سيلان الأنف، والصداع، والسعال، والتهاب الحلق، والحمى، والتعب، فى بعض الأحيان قد تعاني أيضًا من الإسهال.

وقال الموقع، هذا المرض شديد العدوى وينتشر عبر الرزاز الذى يتم إفرازه عندما السعال أو العطس، حيث يمكن أن تصاب بالعدوى عندما تتنفس فى هذه القطرات.

فيروس كورونا ينتقل من خلال المصافحة والتقبيل..

يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال الاتصال الوثيق، مثل لمس أو مصافحة اليدين، أو التقبيل، لذلك يؤكد خبراء الصحة بعدم التقبيل والمصافحة لتجنب عدوى كورونا، كما إنه ينتقل عن طريق لمس سطح ملوث بالفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك.