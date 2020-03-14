شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تغيرت فترة العزلة الذاتية من 14 يومًا إلى ٧ لبعض الحالات ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الإعلان اليومى عن حالات جديدة من فيروسات التاجية كورونا COVID-19، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أي شخص يعاني حتى من أعراض خفيفة تشبه الانفلونزا أن يعزل نفسه ٧ أيام بالمنزل.

وفقا لتقرير "ميرور" البريطانية، فإن المملكة المتحدة وصلت الآن إلى مرحلة "التأخير" في خطتها للتعامل مع فيروس كورونا COVID-19، مع الإعلان عن حالات مؤكدة جديدة وحالات وفاة مأساوية كل يوم.

وحذررئيس الوزراء بوريس جونسون أن "الكثير من العائلات" ستفقد أحباءها مع استمرار انتشار الفيروس القاتل بسرعة مقلقة، موضحا أن بعض الناس يقارنونه بالأنفلونزا الموسمية، وللأسف هذا ليس صحيحا، وبسبب نقص المناعة فإن هذا المرض يعد أكثر خطورة."

ووفقا لأحدث نصيحة رسمية على الموقع الإلكتروني الحكومي البريطاني صدرت أول من أمس الخميس، إشارت إلى أن أي شخص يعاني من أعراض البرد - بما في ذلك السعال أو الحمى - يجب أن يعزل نفسه لمدة ٧ أيام.

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ولكن أحدث المبادئ التوجيهية هذه تركت العديد من الناس مرتبكين حول سبب تغير فترة العزلة الذاتية من 14 يومًا إلى ٧ ايام.

ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال في الواقع ، حيث تعتمد مدة العزل على حسب موقفك من الأعراض، فمثلا يجب على أي شخص كان على اتصال بشخص ثبتت إصابته بالفيروس أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا كاملة.

ومع ذلك ، بموجب الإجراءات الأخيرة ، يجب أيضًا عزل الأشخاص الذين يعانون من سعال خفيف أو درجة حرارة معتدلة، ولكن لمدة ٧ أيام فقط.

تقول النصيحة الرسمية على الموقع الإلكتروني الحكومي: "إن فترة 14 يومًا مخصصة للاشخاص الذين تعرضوا لحالة مؤكدة لفيروس كورونا الجديد ولكن لم تظهرعليهم أعراض، حيث تمثل 14 يومًا فترة الحضانة المحتملة (الوقت الذي تستغرقه الأعراض لتظهر إذا كنت مصابًا).