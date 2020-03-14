هل الحد من السفر يبطئ انتشار كورونا؟

السبت 14 مارس 2020

قالت دراسة حديثة إن الحد من السفر الذي طبقته الصين عقب انتشار فيروس كورونا المستجد قلل من تصدير حالات الإصابة إلى الخارج بنسبة تصل إلى نحو 70% حتى منتصف شباط/فبراير الماضي.



وصدرت الدراسة تحت إشراف أليسون جالفاني من جامعة ييل الأمريكية، ونشرت نتائجها في دورية "بروسيدينجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم (بي إن إيه إس) في عددها الصادر الجمعة.

وأكد الباحثون في الدراسة أن هذا التقييد في حركة السفر الذي طبقته الصين ثم دول أخرى ساهم في إبطاء انتشار الفيروس.

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وأوضحوا أن تقييد السفر وحده ليس بمقدوره الحد من انتشار الفيروس، حيث إن الكثير من الحالات المصابة لم تظهر عليها أعراض خلال دخولها إلى بلدان أخرى.

ظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم الإعلان عنها في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019. وعقب ذلك بثلاثة أسابيع فرضت الحكومة الصينية تقييدا موسعا على السفر.

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات رحلات جوية وأخرى متعلقة بانتشار الفيروس.