هذا ما يجب أن تفعله عند تعرض جلد الطفل للسوائل الساخنة

السبت 14 مارس 2020

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن جلد الأطفال أكثر نحافة ورقة من جلد البالغين، ما يجعلهم أكثر أكثر عرضة للإصابة بالحروق عند تعرض جلودهم للسوائل أوالأطعمة الساخنة.



وعن التصرف في هذه الحالة تنصح الرابطة الوالدين بتبريد موضع الحرق بماء جار وفاتر بين 10 و15 دقيقة، إذ يساعد التبريد على شفاء الجرح، بعدها ذلك يغطى الجرح بضمادة أو منشفة نظيفة.

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وأشارت الرابطة إلى أن هذا التصرف لا يجدي إذا غطى الجرح مساحة كبيرة من الجلد بنسبة تزيد عن 15%، بسبب خطر تعرض الجسم لانخفاض شديد في درجة الحرارة.

وللسبب ذاته لا يعد تبريد جروح الحروق مناسباً للرضع، ويستلزم استشارة الطبيب.