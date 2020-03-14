صحة ورشاقة

هذا ما يجب أن تفعله عند تعرض جلد الطفل للسوائل الساخنة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يجب أن تفعله عند تعرض جلد الطفل للسوائل الساخنة والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن جلد الأطفال أكثر نحافة ورقة من جلد البالغين، ما يجعلهم أكثر أكثر عرضة للإصابة بالحروق عند تعرض جلودهم للسوائل أوالأطعمة الساخنة.

 

وعن التصرف في هذه الحالة تنصح الرابطة الوالدين بتبريد موضع الحرق بماء جار وفاتر بين 10 و15 دقيقة، إذ يساعد التبريد على شفاء الجرح، بعدها ذلك يغطى الجرح بضمادة أو منشفة نظيفة.

Advertisements

 

وأشارت الرابطة إلى أن هذا التصرف لا يجدي إذا غطى الجرح مساحة كبيرة من الجلد بنسبة تزيد عن 15%، بسبب خطر تعرض الجسم لانخفاض شديد في درجة الحرارة.

 

وللسبب ذاته لا يعد تبريد جروح الحروق مناسباً للرضع، ويستلزم استشارة الطبيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يجب أن تفعله عند تعرض جلد الطفل للسوائل الساخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا