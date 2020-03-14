- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يجب أن تفعله عند تعرض جلد الطفل للسوائل الساخنة والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن جلد الأطفال أكثر نحافة ورقة من جلد البالغين، ما يجعلهم أكثر أكثر عرضة للإصابة بالحروق عند تعرض جلودهم للسوائل أوالأطعمة الساخنة.
وعن التصرف في هذه الحالة تنصح الرابطة الوالدين بتبريد موضع الحرق بماء جار وفاتر بين 10 و15 دقيقة، إذ يساعد التبريد على شفاء الجرح، بعدها ذلك يغطى الجرح بضمادة أو منشفة نظيفة.
وأشارت الرابطة إلى أن هذا التصرف لا يجدي إذا غطى الجرح مساحة كبيرة من الجلد بنسبة تزيد عن 15%، بسبب خطر تعرض الجسم لانخفاض شديد في درجة الحرارة.
وللسبب ذاته لا يعد تبريد جروح الحروق مناسباً للرضع، ويستلزم استشارة الطبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يجب أن تفعله عند تعرض جلد الطفل للسوائل الساخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.