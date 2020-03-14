"كورونا" يقتل نقيب الأطباء في إيطاليا روبرتو ستيلا 67 عاما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي نقيب الأطباء بمدينة فاريزي الإيطالية روبرتو ستيلا 67 عاما، بعد نقله إلى المستشفى عقب تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته شبكتى "سي إن إن" و"ايه بي سي" نقلا عن صحيفة محلية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن النقيب الراحل، قد نقل إلى المستشفى لإصابته بفشل تنفسي حاد ناجم عن الفيروس القاتل، فيما أصدر الاتحاد الوطني الإيطالي للأطباء والممارسين العموم بيانا ينعى فيه وفاة ستيلا.

كما استغل سيلفسترو سكوتي سكرتير النقابة لشبكة "سي إن إن" نبأ الوفاة للتنديد بـ التقصير الطبي الكبير من قبل الحكومة الإيطالية تجاه الأطباء لعدم توافر الأدوات اللازمة للوقاية من المرض، وعلق قائلا: "إن وفاة ستيلا تمثل صيحة غضب لجميع الزملاء الذين لا يزالون حتى اليوم غير مجهزين بالحماية الفردية المناسبة".

وفي ذات السياق، سجلت إيطاليا ما يزيد عن 12,462 حالة إصابة بكورونا وما لا يقل عن 827 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته الشبكة الأمريكية.

ومع استمرار انتشار الفيروس، فرضت إيطاليا إغلاقا في جميع أنحاء البلاد، وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أن الحانات والمطاعم وغيرها من أماكن الاحتكاك والمعاملات ستغلق.

حصل ستيلا على دكتوراه في الطب والجراحة من جامعة ميلانو عام 1978 وتخصص في أمراض الدم العامة عام 1984، وفقا لتقرير محلي نشرته صحيفة "فاريزي نيوز".

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كان الطبيب الشهير الراحل يدير عيادة طبية تقع في مدينة بوستو أرسيتسيو، واستمر انتخابه رئيسا للنقابة الطبية في فاريزي، ففي عام 2017 أعيد انتخاب روبرتو ستيلا لولاية رابعة مدتها ثلاث سنوات، كما شارك أيضا في الجمعيات العلمية المرتبطة بمجالات خبرته.

كما قدمت نقابة الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان في فاريزي تعازيهم لعائلة ستيلا، وهما شابان، أحدهما ماسيمو 24 سنة سيتخرج من كلية الطب هذا العام.

وفي اتجاه مماثل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حظرا على سفر العديد من الأشخاص من معظم دول أوروبا بسبب تفشي المرض.

وقال ترامب في كلمة ألقاها من المكتب البيضاوي: "لمنع الحالات الجديدة من دخول شواطئنا، سنعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة خلال الأيام الثلاثين المقبلة"، ولفت إلى أن القرارات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة في منتصف الليل.

وأشار ترامب إلى أن القيود لن تنطبق على المملكة المتحدة، كما لن تطبق قيود السفر على المقيمين الدائمين القانونيين وأفراد أسر المواطنين الأمريكيين.