شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..ذراع رجل يتغير لونها وحجمها بعد زراعتها لفتاة هندية تعرضت لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع الأطباء في الهند قبول فتاة هندية يدين من رجل يختلف لون بشرته عن بشرتها، بعد فقدها لذراعيها الاثنين فى حادث سيرعام ٢٠١٦.



البنت بعد الزراعة

ووفقا لتقرير جريدة "the sun" البريطانية، أن العملية الجراحية النادرة استغرقت ١٣ ساعة بعد قبول اليدين المانحة من رجل فارق الحياة حديثا، وقام الفريق الطبى بربط اليدين أولاً بالعظام قبل خياطة الأوتار والأوعية الدموية والجلد معًا، وبعد الزرع ، كان عليها أن تخضع لأكثر من عام للعلاج الطبيعي لجسدها ودماغها للتعود على الأيدي الجديدة والحصول على الحركة والإحساس بها.

ولكن المفاجأة جاءت بعدما أصبحت اليدين الجديدة للفتاة، أكثر نحافة وتغير لونها لتتناسب مع لون بشرتها، مما أربك الأطباء الذين قاموا بعملية الزرع وجعلهم فى حيرة من أمرهم.



الإيد المزروعة

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من جانبها قالت سوبرامانيا إيير، عضو فريق الأطباء الذين قاموا بإجراء جراحة زراعة اليد، انه عادة ما يتعين علينا الانتظار لفترة طويلة للحصول على عضو متبرع.

وأضافت أير ، أخصائي الجراحة الترميمية، أنه نتيجة لذلك ، فإن الاشخاص الذين يبحثون عن عملية زرع "يائسون لدرجة أنهم لا يمانعون إذا كانت الأيدي من جنس مختلف".

في نهاية المطاف، حصل المستشفى على زوج من اليدين من رجل في أغسطس 2017 وقبلت الفتاة وعائلتها.

وأضاف الفريق الطبى، أن المفاجأة الجديدة كانت فى إن اليد بدأت سريعا في إظهار "الكثير من التغيير" ، ولكن من الصعب تحديد السبب، مشيرين انه يمكن أن يكون السبب هرمون يتحكم فيه الدماغ يحفز إنتاج الميلانين المسؤل عن لون البشرة، ولكننا لسنا متأكدين من ذلك أيضا، أو بسبب غياب هرمون التستوستيرون الذكورى، مما قد يفسر سبب انخفاض شعر اليدين ،