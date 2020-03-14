"إليزابيث الثانية" تُحقق رقمًا قياسيًّا وتصبح العاهل الرابع الأطول حكمًا في التاريخ

ذكرت صحيفة People الشهيرة، أن الملكة إليزابيث الثانية أصبحت بداية من يوم الأربعاء 11 مارس، العاهل الرابع الأطول تربعا على العرش في التاريخ.وحتى ذلك اليوم، تربعت الملكة البالغة من العمر 93 عاما على العرش البريطاني لمدة 68 عاما و34 يوما، وهو ما يفوق عهد كينيش جاناب باكال K'inich Janaab' Pakal، ملك المايا المعروف باسم "باكال العظيم"، الذي حكم دولة مدينة بالينكي لمدة 68 سنة و33 يوما قبل وفاته عام 683 ميلاد، وتولى العرش في سن 12 عاما للمنطقة التي تعرف الآن باسم تشياباس في المكسيك.

وينضم هذا الرقم القياسي الجديد إلى العديد من الألقاب الأخرى التي حققتها الملكة، بما في ذلك كونها الملك الأطول حكما في بريطانيا في سبتمبر 2015، ومتجاوزة جدتها الملكة فيكتوريا، التي حكمت المملكة المتحدة 63 عاما و216 يوما.

وما يزال أمام الملكة نحو 4 سنوات فقط لتصبح العاهل الأطول حكما في العالم، بعد أن تتفوق على صاحب المركز الأول حتى الآن، لويس الرابع عشر بفرنسا، الذي حكم ما مجموعه 72 سنة و110 أيام، حيث بدأ حكمه لفرنسا خلفا لوالده لويس الثالث عشر، وهو في سن 4 سنوات، وتوفي بعد 4 أيام من عيد ميلاده الـ77 بسبب الغرغرينا.

أما المركز الثاني، فيحتله ملك تايلاند بوميبول أدولياديج، الذي حكم 70 عاما و126 يوما قبل وفاته في عام 2016، عن عمر يناهز 88 عاما.

ويأتي الملك جوهان الثاني في المركز الثالث، حيث حكم دولة ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة لمدة 70 عاما و91 يوما، بين 1858 و1929، واعتلى العرش بعد فترة وجيزة من بلوغه 18 عاما من العمر.

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وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتهنئة إليزابيث الثانية على اللقب الجديد ودخولها القائمة العالمية.

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