منظمة الصحة العالمية تؤكّد أن أوروبا هي البؤرة الجديدة لفيروس "كورونا"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أوروبا باتت “البؤرة” الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى “التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها”.وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعلام إن “أوروبا حالياً هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي”، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وأشار إلى أن “خمسة آلاف شخص فقدوا حياتهم، وهي محطة مأسوية.” وأضاف إن أوروبا الآن لديها “حالات إصابة ووفيات بالفيروس أكثر من بقية العالم مجتمعا، ما عدا الصين.”

وأعلن غيبريسيوس أن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض، وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيصوالاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.

اقرا ايضاً:

سباق محموم على إنتاج لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" مع انتشاره

هذا وسجلت إيطاليا 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في عدد قياسي خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة، وفق حصيلة نشرتها الجمعة إدارة الحماية المدنية.

كذلك، شهدت إيطاليا، البلد الذي يسجل أكبر عدد حالات عدوى بعد الصين، ارتفاعاً في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660 الجمعة، بينهم 1328 شخصاً في العناية الفائقة.

وفي سياق متصل قررت فرنسا فرض قيود أكثر صرامة على النشاط العام في البلاد في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 61 شخصا وأصاب 2876 آخرين 129 منهم في حالة خطرة.

Advertisements

وتم الاعلان عن اغلاق اللوفر، أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، في باريس وقصر فرساي الشهير قرب العاصمة الفرنسية أبوابهما بسبب تفشي وباء كورونا العالمي المستجد، وقررت السلطات الفرنسية أيضاً، إغلاق برج إيفل في باريس حتى إشعار آخر

ومن ناحيته أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، لمدة أسبوعين، للحد في شكل أفضل من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى أكثر من 4200 الجمعة، في وقت تضاعف عدد الوفيات ليصل إلى 120، بحسب وزارة الصحة.

وقد يهمك أيضًا:

الصين تجلي رعاياها من إيران في مفارقة كبيرة بسبب "كورونا"

الصين تستعين بـ" قاهرة إيبولا" للتصدي لفيروس "كورونا" القاتل