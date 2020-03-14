شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصغر مصاب بفيروس كورونا حول العالم.. طفل حديث الولادة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة the sun البريطانية عن أصغر مصاب في العالم بفيروس كورونا الجديد لطفل حديث الولادة بعد إجراء اختبار الكشف عن المرض له بعد ولادته بدقائق ويحاول الأطباء تحديد ما إذا كان الطفل أصيب أثناء الولادة، أوانتقلت إليه العدوى من أمه التي تحمل أيضا الفيروس أثناء فترة الحمل.

وأوضح التقرير أن الأم الحامل عانت من مرض الالتهاب الرئوي الحاد أثناء حملها قبل موعد ولادتها وتم نقلها إلى مستشفي في لندن باشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي وتم عم الاختبارات اللازمة للكشف عن مدى إصابتها بفيروس كورونا من عدمه ولكن لم تظهر النتيجة التي تؤكد ايجابيه حالتها وإصابتها بالفيروس إلا بعد ولادتها ووضعها لطفلها .

قام الأطباء بإجراء اختبار فيروس كورنا للطفل حديث الولادة بعد دقائق من ولادته وكانت المفاجأة إيجابية حالته وإصابته هو أيضا بالفيروس، ويحاول الأطباء تحديد ما إذا كان الطفل أصيب أثناء الولادة، أوأصيب بالفيروس خلال فترة الحمل وانتقل إليه من أمه.

تم وضع الطفل في المستشفى بينما تم نقل الأم إلى مستشفى متخصص بالعدوى، وقال مصدر: "تم نصح العاملين على اتصال بالمريضين بالعزل الذاتي و يحاول مسؤولو الصحة بشكل عاجل معرفة الظروف الكامنة وراء إصابتهم ".

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ونصحت الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بعدم فصل الأطفال الأصحاء عن الأمهات المصابات ويمكن إرضاعهم من الثدي، فيما يشدد مسؤولو الصحة على أن النساء الحوامل والأطفال الرضع معرضون لخطر منخفض لمضاعفات الفيروس ومعظمهم سيكون لديهم أعراض خفيفة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية ، شهدت المملكة المتحدة زيادة هائلة بنسبة 35 % في حالات الفيروس القاتل، وتم الإعلان عن تعليق مباريات كرة القدم في إنجلترا ومن المقرر إلغاء جميع التجمعات الجماهيرية.

في غضون ذلك، بدت المدن والبلدات في جميع أنحاء بريطانيا مهجورة في بعض الأحيان اليوم حيث عمل الناس من منازلهم وتجنبوا المحلات التجارية ووسائل النقل بسبب المخاوف بشأن الفيروس.