شكرا لقرائتكم خبر عن علماء نفس يوضحون كيفية التعافى من الإرهاق وضغوط العمل المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز إجهاد العمل المزمن بعلامات مثل الإرهاق العاطفي، ونقص الطاقة، وفقدان الرضا عن العمل، وقد تم ربطه بمجموعة واسعة من الحالات الجسدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وآلام العضلات والعظام.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”، قال فريق من علماء النفس الأمريكيون، أن إجهاد العمل ينشط أنظمتنا الهرمونية والأيضية والمناعة والقلبية الوعائية، وإذا تم تشغيل هذه الاستجابات الجسدية بشكل متكرر، أو لفترة طويلة ، فإنها تفشل في العودة إلى وضعها الطبيعي وقد تتغير استجابات أجسامنا المناعية والالتهابية، وقد تؤدي هذه التغييرات في النهاية إلى حالات جسدية أخرى - مثل أمراض القلب التاجية.

وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى إصلاح شامل لظروف العمل والثقافة لمعالجة الزيادة في الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق ، لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها للتعامل معها الآن، والطريقة الأكثر أهمية لمنع الإرهاق هي الشفاء.

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الانتعاش من الإرهاق

التعافي الداخلي يتعلق بتخليص أنفسنا من الإجهاد من خلال تقليل الفترات الزمنية أثناء العمل لتقليل استجابات إجهاد أجسامنا، ويمكن أن يشمل ذلك أخذ فترات راحة قصيرة، أو القيام بتمارين التنفس، أو تبديل المهام عندما تشعر بالإرهاق النفسي أو الجسدي.

لذلك ، إذا كان لديك بضع دقائق في العمل بين المهام أو الاجتماعات ، فقد يكون من الأفضل لك محاولة الاسترخاء بدلاً من فحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتجربة ضغوط جديدة.

بعد العمل ، لدينا فرصة للتعافي الخارجي، وهذه أشياء نقوم بها خارج العمل للمساعدة في تخفيف التوتر، فبدلاً من متابعة العمل ورسائل البريد الإلكتروني ، قد يشمل الاسترداد الخارجي القيام بأي أنشطة تستمتع بها، وقد تتضمن هذه مشاهدة التلفزيون أو القراءة أو التواصل الاجتماعي - طالما أن هذه الأنشطة لا تشجعك على التفكير (والتوتر) أكثر في العمل.