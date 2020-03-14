صحة ورشاقة

تعرف على أسباب حكة الجلد

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب حكة الجلد والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020

قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن حكة الجلد تعد من المتاعب الصحية المزعجة والصعبة للغاية لأنها ترجع لأسباب عدة عضوية ونفسية.

 

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن حكة الجلد قد ترجع إلى أمراض جلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي وجدري الماء والحصبة الألمانية والفطريات الجلدية والشرى (أرتيكاريا)، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

Advertisements

 

وإلى جانب علاج السبب الحقيقي الكامن وراء حكة الجلد يمكن أيضا تخفيف المتاعب باتباع بعض التدابير مثل الابتعاد عن المؤثرات الفيزيائية المسببة للحكة كالملابس الخشنة والتخلي عن المنظفات المحتوية على مواد عطرية وكذلك الاستغناء عن التوابل الحريفة، بالإضافة إلى الإقلاع عن النيكوتين والمشروبات الكحولية.

 

وكانت دراسة أجراها فريق أطباء من سنغافورة قد كشفت قبل يومين أن الطفح الجلدي عن الأعراض الجديدة التي يسببها فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب حكة الجلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا