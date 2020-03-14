تعرف على أسباب حكة الجلد

السبت 14 مارس 2020

قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن حكة الجلد تعد من المتاعب الصحية المزعجة والصعبة للغاية لأنها ترجع لأسباب عدة عضوية ونفسية.



وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن حكة الجلد قد ترجع إلى أمراض جلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي وجدري الماء والحصبة الألمانية والفطريات الجلدية والشرى (أرتيكاريا)، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

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وإلى جانب علاج السبب الحقيقي الكامن وراء حكة الجلد يمكن أيضا تخفيف المتاعب باتباع بعض التدابير مثل الابتعاد عن المؤثرات الفيزيائية المسببة للحكة كالملابس الخشنة والتخلي عن المنظفات المحتوية على مواد عطرية وكذلك الاستغناء عن التوابل الحريفة، بالإضافة إلى الإقلاع عن النيكوتين والمشروبات الكحولية.

وكانت دراسة أجراها فريق أطباء من سنغافورة قد كشفت قبل يومين أن الطفح الجلدي عن الأعراض الجديدة التي يسببها فيروس كورونا.