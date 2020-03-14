شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:42 صباحًا, 14 مارس 2020 م المناطق _ الكويت أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وأكد في تصريح له اليوم أن التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحًا أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما من المستشفى.

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