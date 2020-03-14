شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ ٧ أطعمة لمرضى السكر.. أبرزها اللبن كامل الدسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت مصابًا بداء السكر، فإن نظامك الغذائي هو دواؤك الأساسي، لذا ينبغي أن تبحث عن الأطعمة الصحية وتبتعد عن أطعمة أخرى، فعندما تكون الأطعمة غنية بالكربوهيدرات والدهون والصوديوم، فإنها تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن وأمراض القلب والسكر غير المنضبط، في هذا التقرير نقدم أسوأ الأطعمة التي يجب أن يبتعد عنها مريض السكرى ، وفقا لموقع كلايفند كلينيك. أسوأ 10أطعمة لمرضى السكر أسوأ 10أطعمة لمرضى السكر １- المشروبات المحلاة بالسكر: الصودا ، عصائر الفاكهة الجاهزة، حيث إنها غنية بالسكر والسعرات الحرارية ، وعادة ما تكون قيمتها الغذائية قليلة أو معدومة.

２- مشروبات القهوة المصنعة مثل: فرابتشينو أو كابتشينو يمكن أن يضيف الكثير من السكر الإضافي والسعرات الحرارية والدهون المشبعة، بدلًا من ذلك ، اختار القهوة العادية مع سكر دايت أو القليل من الحليب الخالي من الدسم.

３- حليب كامل الدسم، يحتوي على الكثير من الدهون ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، والافضل حليب خالي الدسم، ضع في اعتبارك أن كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم يحتوي على 12 جرامًا من الكربوهيدرات.

４- النقانق واللحوم المصنعة

غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، تحقق من الأطعمة اللذيذة الخاصة بك بحثًا عن اللحوم منخفضة الصوديوم - أو الأفضل استخدام شرائح اللحم التي قمت بعملها في المنزل لصنع السندويشات.

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تذكر أيضًا أن إضافات الساندويتش يمكن أن تكون غير صحية أيضًا (ومنها المايونيز عالي الدهون)، بدلًا من ذلك ، أضف نكهة إلى السندوتشات مع الأعشاب والخضراوات أو القليل من الحمص.

５- حبوب الكورن فليكس المحلاة. هذه عالية في الكربوهيدرات بسبب السكر المضاف. تناول الحبوب العادية وأضف القليل من الفاكهة أو التحلية الصناعية.

６- البطاطس المقلية والوجبات السريعة

غنية بالصوديوم والدهون، ومع إضافة الجبن عليها تصبح كارثة لمرضى السكر.

７- الطعام المقلي

نحن نعلم أن الأطعمة المقلية ليست جيدة لأي شخص، يتم امتصاص الدهون في الطعام ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن مما قد يزيد من خطر إصابتك بمرض السكر من النوع 2 أو تفاقم السيطرة إذا كنت مصابًا بالفعل بمرض السكري، وهذا ينطبق على كل شيء من البطاطس المقلية إلى الدجاج المقلي إلى السمك المقلي.