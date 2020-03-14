احذرها..عقاقير وأدوية تطهير الجسم من السموم ليست فعالة

صرح الباحث في المركز الطبي بجامعة شيكاغو الأمريكية، أندرو أرونوسون، بأن العقاقير والأدوية التي تباع في المراكز الصحية والصيدليات لتطهير الجسم من السموم ليست فعالة.
وأضاف أرونسون، بأن الجسم السليم يقوم بنفسه بالتخلص من السموم عن طريق وظائف طبيعية يقوم بها.
وأوضح الطبيب بأنه من المستحيل في بعض الأحيان معرفة المواد الداخلة في تصنيع هذه الأدوية، كذلك الأمر حول معرفة ردة فعل الجسم لدى تعرضه لهذه الأدوية.
كما وحذر الطبيب من تأثير الدواء الوهمي الذي قد يحدث عند المريض، عندما يعتقد بأنه يتحسن، ولكن على الأغلب يعود ذلك للعناية والأكل الصحي، بحسب ما نشر موقع uchicagomedicine الأمريكي.
وأكد الطبيب أنه رأى أشخاصا يذهبون إلى المستشفى أكثر من مرة بسبب أضرار خطيرة في الكبد ناتجة عن بعض المكملات الغذائية، موضحا أن حمية التخلص من السموم مع تقييد السعرات الحرارية المفرط لا يمكن إلا أن يسببا فقدان الوزن على المدى القصير.
وقال آرونسون “إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، ونمط حياة نشط، فضلا عن الحد من أو ترك شرب الكحول ، تساعد في إزالة السموم من الجسم”.
وخلص الطبيب إلى أن تغييرات نمط الحياة ستساعد في إزالة السموم من الكبد.
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