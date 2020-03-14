بالصور.. هكذا يبدو فيروس كورونا في رئتي المصاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مارس 2020 09:04 صباحاً - نشر موقع متخصص في التصوير بالأشعة المقطعية والسينية مجموعة من الصور قال إنها لرئتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

علامات المرض التي بدت جلية في صور الأشعة، أظهرت تشابها كبيرا بين كوفيد-19 وفيروس السارس الذي أصاب الصين العام 2003.

وكشفت الأشعة السينية وجود بقع في الرئتين، وقال الموقع أن تلك البقع هي التي تفصح عن المرض لدى إجراء المريض الاختبار الأول أو عند اشتباه الأطباء في إصابته.

وذكر الموقع أن “التصوير المغناطيسي للجهاز التنفسي لامرأة تبلغ من العمر 54 سنة أظهر أن لون تلك البقع أبيض”.

وأظهر تصوير مغناطيسي آخر أجري على صدر مريض صيني يبلغ من العمر 44 عاما، ذات البقع البيضاء، وهو ما جعل الأطباء يؤكدون أن تلك البقع هي في الحقيقة “التجسيد الفعلي لكورونا داخل الرئتين”.

الرجل، بحسب الموقع، كان يعمل في سوق الأسماك في “مركز الوباء” ووهان الصينية، وهناك أصيب بالعدوى.

المريض وضع شهر ديسمبر الماضي تحت الحجر الصحي، بعد أن كان يشتكي من قشعريرة كبيرة مصحوبة بسعال حاد وجاف، ليجرى بعدها تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي الحاد، وتوفي بعد ذلك بأسبوع.

بعد وفاته، أجري له تصوير للرئتين وظهرت مرة ثانية نفس البقع البيضاء.

وذات البقع البيضاء ظهرت كذلك، يضيف الموقع، على رئتي امرأة صينية من مقاطعة سيتشوان، تبلغ من العمر 45 عاما توفيت بعد إصابتها بالفيروس عند بداية انتشاره الكبير مطلع يناير.

يذكر أن دراسة حديثة أكدت أنّ “الأشعة المقطعية للصدر أفضل من الاختبارات المخبرية في تشخيص كورونا في مرحلة مبكرة”.

وهو ما جعل الأطباء يؤكدون أن الأشعة المقطعية يجب أن تكون طريقة الفحص الأولية لدى الاشتباه في كورونا لتسريع عمليات التشخيص المبكرة.

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أرقام مرعبة!

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 5347 شخصا على الأقل منذ ظهوره في ديسمبر وحتى الساعة الخامسة عصرا (ت.غ) من الجمعة، وفق حصيلة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وسجلت أكثر من 140,720 إصابة في 124 بلدا ومنطقة، منذ ظهور الوباء.

ولا يعكس هذا العدد الواقع بشكل مثالي، إذ تعتمد الدول سياسة فحص ومعايير إحصاء محدودة نوعا ما.

ومنذ الإحصاء الأخير حتى الخميس على الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش، سجلت 422 وفاة و9265 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة هي إيطاليا (250) وإيران (85) وإسبانيا (36).

وفي الإجمال، سجلت الصين القارية 80,813 إصابة توفي منها 3176 وشفي 64,111.

وأحصيت في البلاد يومي الخميس والجمعة 20 إصابة و7 وفيات جديدة.

وفي بقية العالم، أحصي حتى الساعة 17,00 ت.غ الجمعة اجمالي 2171 وفاة (415 جديدة) من بين 59,915 إصابة.

والدول الأكثر تضررا بعد الصين هي إيطاليا (1266 وفاة من بين 17,660 إصابة) وإيران (514 وفاة من بين 11,364 إصابة) وإسبانيا (120 وفاة من بين 4209 إصابة) وكوريا الجنوبية (67 وفاة من بين 7979 إصابة).