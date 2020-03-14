“تصلب الرقبة” الأعراض وطرق العلاج

تؤثر أنشطتك اليومية التي تعتاد ممارستها مثل التحديق في شاشات الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لفترة طويلة وكذلك نمط نومك، على صحة ومرونة رقبتك.

كما يمكن أن تكون أعراض مثل تشنج عضلات الفك والإجهاد وهشاشة العظام أو إصابة العمود الفقري أسبابا أخرى محتملة وراء تصلب الرقبة.

بعض العلاجات المنزلية البسيطة يمكن أن تساعد في التخلص من معاناة تصلب الرقبة.. فيما يلي الطرق الطبيعية التي يمكن تجربتها بالإضافة إلى بعض الاحتياطات التي يجب اتباعها.

العلاج بالكمادات الساخنة والباردة: يساعد العلاج بها في تحسن أعراض تصلب الرقبة وتقليل حدتها. كما أنها مفيدة في الحد من الالتهاب، ويمكن العلاج بها إما عن طريق استخدام كيس به ماء ساخن أو أخذ دش ساخن مباشرة، وعن الكمادات الباردة فتكون عبر وضع كيس من مكعبات الثلج لمدة 20 دقيقة على الرقبة مباشرة.

– ممارسة الرياضة: فوائدها معروفة، ليس للرقبة فقط بل للجسم كله، حيث تُبقي الجسم في حالة نشاط تجعله في مرونة دائمة، كما تساعد على مواجهة الآثار الجانبية لضعف الحركة والجلوس طويلًا، أضف إلى ذلك أن ممارسة تمارين الرقبة يمنع تصلبها.

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– الحد من التوتر: يأتي الإجهاد في مقدمة الأسباب وراء تصلب الرقبة. لذا يجب اتباع الطرق الطبيعية التي من شأنها أن تساعد على تخفيف حالات الإجهاد، مثل التأمل أو ممارسة الرياضة أو اليوغا.

– تغيير وضعية النوم: تصلب الرقبة يمكن أن يكون نتيجة لوضعية نوم خاطئة، كل ما عليك في هذه الحالة أن تقوم بتغيير وضعية نومك، كما يمكن أن تستعين بوسائد صحية.

– تصحيح وضع جلوسك وتقليل النظر إلى شاشة الهاتف: كما النوم، تعتبر وضعية الجلوس الخطأ أحد أسباب تصلب الرقبة، كما يجب أن تقلل من ساعات النظر إلى شاشة الحاسب أو الهاتف.