شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بعض النساء بألم شديدة خلال الدورة الشهرية؟ الهرمونات السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما الذي يسبب تشنجات الحيض وآلام الدورة الشهرية؟، سؤال يطرق في أذهان الكثير من النساء، ويرغبن في الوصول للإجابة العلمية لهذا الأمر، ويجب التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، عن هذا الأمر.

أوضح التقرير، أن معظم النساء يعانين من حدوث تشنجات خفيفة وتضخّم وتهيج وألم شديد كل شهر وأثناء أو قبل نزول الدورة الشهرية، فآلام الدورة الشهرية المصاحبة للنزيف الحاد والتعب الشديد والأعراض الأخرى التي تؤثر على نوعية حياتك تعد علامة علي الإصابة ببعض الأمراض.

وأشار التقرير، أن تشنجات الحيض تبدأ خفيفة وتصبح شديدة في غضون 24 ساعة من بداية الدورة الشهرية ويستمر لعدة أيام، وتكون الاعراض التالي:

- وجع شديد.

-تشنجات في أسفل الظهر والفخذين.

-تشنج وألم في الرحم خلال هذه الفترة

-التعرض للدوخة.

-صداع شديدة في الراس.

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-الرغبة في الغثيان.

وأضاف التقرير، أن السبب في التشنجات خلال الدورة الشهرية هو "عسر الطمث الأولي والذي ينتج عن الإنتاج المرتفع للبروستاجلاندين ، وهي هرمونات ينتجها الرحم وتسبب في الإصابة بالانقباض، وعندما يكون لديك انقباضات قوية في الرحم، يتم إيقاف وصول الدم إلى الرحم مؤقتًا، مما يحرم وصول الأكسجين إلي الرحم وينشئ دورة من تقلصات الدورة الشهرية والألم، وتظهر بعض الدراسات أن النساء المصابات بتشنجات الحيض الحاد تكون لديهن تقلصات رحم أقوى من غيرها عند الولادة.

وأكد التقرير، أنه ترتبط بعض الحالات التي تعانين من الألم أثناء الدور الشهرية بالتهاب بطانة الرحم ومرض التهاب الحوض، فالتهاب بطانة الرحم يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة، و يمكن أن يؤدي مرض التهاب الحوض إلى ندوب قناة فالوب، مما يزيد من خطر الحمل خارج الرحم، والذي يزرع فيه البويضة المخصبة خارج الرحم، وعوامل الخطر الأخرى تشمل وجود الأورام الليفية الرحمية ، والأمراض المنقولة جنسيا.

وإذا كنت تعانين من آلام الدورة الشهرية، فإليك بعض علاجات المنزلية التي يجب مراعاتها، ومنها:

-المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والمغنيسيوم قد تقلل من آلام الدورة الشهرية.

-الاسترخاء في حين أن التوتر قد يزيد من ألم الدورة الشهرية ، فإن تمارين التأمل والاسترخاء يمكن أن تقلل من شدتها.

- النشاط البدني ، وخاصة اليوغا ، قد يخفف من آلام تشنجات الحيض.

-استخدام وسادة التدفئة على بطنك خلال الدورة الشهرية.

-التوقف عن التدخين وتجنب الكحول.