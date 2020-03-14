شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن سيلان اللعاب عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيلان اللعاب عند الأطفال من أشهر المشاكل التي يتعرض لها، قد يكون أمرا طبيعيا عند حديثى الولادة ولكن عند الأطفال الأكبر سنًا يدل على وجود مشكلة صحية لا بد من معرفتها وعلاجها فورًا، وحسب ما ذكره موقع aboutkidshealth فإن سيلان اللعاب من الحالات التي تسبب سيلان اللعاب بشكل مستمر عند الطفل وخصوصًا أثناء النوم.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن سيلان اللعاب عند الأطفال حسب ما ذكره الموقع وهى س: ما هي أسباب سيلان اللعاب عند الطفل؟ 1:قد يكون سيلان اللعاب ناتج عن الضغط النفسى الشديد والقلق والتوتر عند الطفل. 2:إصابة الطفل بطفيليات الأمعاء والجهاز الهضمى ما يؤثر على الصحة ويسبب الالتهاب الشديد. 3:ضعف شديد في عضلات الفم عند الطفل. 4:قد يكون سبب سيلان اللعاب مشكلة في الأسنان واللثة ومنها تسوس الاسنان والتهاب اللثة. Advertisements 5:وجود إفرازات عديدة في الغدد اللعابية في فم الطفل. س: ما هي أعراض سيلان اللعاب عند الأطفال؟ س: ما هي أعراض سيلان اللعاب عند الأطفال؟ 1:وقت النوم هو الوقت التي يزداد فيه سيلان اللعاب عند الطفل. 2:ارتخاء العضلات ما ينتج عنه فتح الفم أثناء النوم. 3:سيلان اللعاب دون أن يشعر الطفل. س: ما هو علاج سيلان اللعاب عند الأطفال؟ س: ما هو علاج سيلان اللعاب عند الأطفال؟ ج: قد يصف الطبيب بعض الأدوية التي تساعد في تقليل كمية اللعاب الذى ينتجه الطفل، مع الاهتمام بنظافة الأسنان وغسلها دائمًا للوقاية من مشاكل الالتهابات وتسوب الاسنان الذى يزيد من سيلان اللعاب عند الطفل.

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