مصرع 20 مصريا في طقس لم تشهده البلاد منذ 40 عاما

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجمعة، إن الظروف المناخية الاستثنائية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد يومي الخميس والجمعة أدت إلى مصرع حوالي 20 شخصاً على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي للصحفيين أن وزير الري أكد أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاماً.



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وتستمر موجة الطقس السيئ التي تشهدها محافظات مصر، لليوم الثاني على التوالي، مع تساقط أمطار غزيرة على بعض المناطق وتكون رعدية أحيانا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من شدة الأمطار والعواصف واستمرار سوء الأحوال الجوية، نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على جميع المحافظات، ما أدى لخلو الشوارع من المارة.

وأعلنت الحكومة توقف حركة مترو الأنفاق لسوء الأحوال الجوية، وحركة خطوط السكك الحديدية بعد تصادم قطارين قادمين من الصعيد تجاه القاهرة، ما أسفر عن 13 إصابة دون وفيات.

وعُلقت الدراسة بالمدارس والجامعات في جميع المحافظات، الخميس، ومنحت الحكومة إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، كما جددت الحكومة قرار تعطيل الدراسة، السبت.