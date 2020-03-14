شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القيمة الغذائية للمغنسيوم في جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغنسيوم واحد من أهم العناصر الغذائية في الجسم حيث إنه يحتوى على بعض العناصر التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك قيمة غذائية وفوائد عديدة للمغنسيوم في جسم ومنها: القيمة الغذائية للمغنسيوم في جسم الإنسان.

1:يحتوى المغنسيوم على نسبة عالية من المركبات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وضبط مستوى السكر في الدم، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بمرض السكر.

2:وجود المغنسيوم بكمية معتدلة في الجسم يساعد في تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة والضعف، حيث يساعد الماغنسيوم على امتصاص الكالسيوم الموجود في الطعام وبالتالي يعزز العضلات.

3:وجود المغنسيوم في الجسم يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الصداع والألم الشديد في الجسم.

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4:المغنسيوم في الجسم يعمل على تقوية عضلات القلب وحمايته من الجلطات والسكتات الدماغية، حيث إنه يعمل على تعزيز مستوى الكولسترول في الدم والحفاظ صحة الأوعية الدموية.

5:توافر المغنسيوم في الجسم يساعد على تسكين الألم وتخفيف الالتهاب، كما أنه يحد من الألم الناتج عن الدورة الشهرية.

6: أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن وجود المغنسيوم في الجسم يعمل على تعزيز الصحة النفسية وعلاج الاكتئاب والأرق الشديد.

7: يحافظ على ضغط الدم ويحميه من الارتفاع المفاجئ، لذلك ينصح مرضى الضغط بأجراء فحوصات الضغط دائما للتأكد من وجوده بنسبة معتدلة.

وفى حالة الشعور بتعب شديد في الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود أو الشعور بالغثيان المستمر ينصح بزيارة الطبيب واجراء فحص المغنسيوم والتأكد من نسبته، وفى حالة وجود أي خلل ينصح بتناول الأدوية والمكملات الغذائية التي يصفحها الطبيب.