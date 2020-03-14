شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. تعرف على أسباب الإصابة بقشرة اللحية وطرق التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القشرة هي حالة جلدية شائعة تميل إلى التأثير على فروة الرأس معروف عنها أنها تسبب بشرة حمراء متقشرة تسبب الحكة أيضًا، تسمى قشرة الرأس أحيانًا بالتهاب الجلد الدهني، يمكن أن يحدث نفس الشيء لشعر الوجه عند الرجال، مما يسبب تقشرًا أبيضًا وحكة في اللحية، وفقا لما ذكره موقع healthline. اسباب الاصابه بقشرة اللحية يحتوي جلد الجميع تقريبًا على ميكروب يسمى Malassezia globosa، هذا هو نوع من الفطريات التي تميل إلى النمو في المناطق الدهنية مع الكثير من الغدد الدهنية ، بما في ذلك فروة الرأس والوجه. اسباب الاصابه بقشرة اللحية يحتوي جلد الجميع تقريبًا على ميكروب يسمى Malassezia globosa، هذا هو نوع من الفطريات التي تميل إلى النمو في المناطق الدهنية مع الكثير من الغدد الدهنية ، بما في ذلك فروة الرأس والوجه.

يساعد الفطر على تكسير الزهم ، وهو زيت تنتجه الغدد الدهنية، تترك هذه العملية ورائها حمض الأوليك ، الذي يهيج جلد بعض الأشخاص بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان للشخص بشرة دهنية بشكل طبيعي ، فمن المحتمل أيضًا أن يكون لديه المزيد من ميكروبات M. globosa ، مما يؤدي إلى المزيد من حمض الأوليك.

تتمتع بشرة بعض الأشخاص أيضًا بمعدل أسرع من دوران الخلايا، يشير هذا إلى عدد مرات تجديد خلايا الجلد، بشكل عام ، تستغرق دورة دوران الخلايا حوالي 30 يومًا، عندما تسرع العملية ، يمكن أن تؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة.

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فإذا ظهر عند أى رجل قشور في لحيته دون أي جلد أحمر أو متهيج تحتها ، فقد يكون ذلك بسبب جفاف الجلد فقط فقط جلد جاف، و في حالات أخرى ، قد يؤدي عدم غسل اللحية بشكل كاف إلى تراكم الزيوت وخلايا الجلد.

قد تزداد حاله قشرة اللحية عند الرجال فى الطقس البارد والجاف وفي المناخ الحار والرطب.





كيف يمكنني التخلص من قشرة اللحية ؟ التخلص من قشرة اللحية ينطوي على وضع خطة لإزالة خلايا الجلد الميتة مع التحكم في الزيت الإضافي لمنع تشكل قشرة جديدة، يتضمن ذلك هذا مزيجًا من التقشير المنتظم والغسيل والترطيب. التقشيرالتقشير هو عملية تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ، بما في ذلك الخلايا التي تسبب القشرة. يمكن جعل هذه الخطوة الأولى من الروتين اليومى للرجل باستخدام فرشاة اللحية. من خلال استخدام فرشاه ذات شعيرات ناعمة بالإضافة إلى التخلص من الجلد الميت ، ستساعد فرشاة اللحية أيضًا على توزيع الزيوت فى البشرة هذا يمكن أن يجعل شعر اللحية أكثر نعومة. الترطيبيعد ترطيب اللحية أمرًا بالغ الأهمية للتخلص من القشرة، يساعد الترطيب على ترطيب البشرة وحمايتها بعد غسلها بالشامبو.