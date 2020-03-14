شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتعامل مع التهاب الحلق المتكرر وتقوي مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من المشاكل الأكثر شيوعًا وخصوصًا مع انتشار الفيروسات والبكتيريا في الجو حيث تسبب ألمًا والتهابًا شديدًا في الحلق يصاحبه بعض الأعراض ومنها السعال وهمدان الجسم وعدم القدرة على تناول الطعام، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع المستمر، وهنا لا بد من زيارة الطبيب فورًا لمعرفة سبب الالتهاب وعلاجه فورًا.

بعض الحالات تتعرض لالتهاب الحلق المتكرر نظرًا لضعف الجهاز المناعى عندهم لذلك ينصح هنا بالتعامل بحذر للحد من تفاقم المشكلة والالتهاب، ويقدم موقع patientfirst بعض النصائح للتعامل مع مشكلة التهاب الحلق المتكررة وهى:

1: ينصح مرضى التهاب الحلق المتكرر بالإكثار من تناول السوائل الدافئة باستمرار ومنها "الينسون، البابونج، الزنجبيل"، وغيرها من السوائل الدافئة التي تعمل على تهدئة الالتهاب.

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2:استخدام غرغرة المياه الدافئة بالملح، فهى من الطرق الطبيعية التي تعمل على تهدئة التورم والالتهاب الشديد في الحلق، وذلك باستخدام غرغرة المياه بالملح يوميًا.

3:الاهتمام بتناول الأطعمة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى ومنها الخضراوات والفواكه وشوربة الدجاج.

4:ينصح بالراحة التامة والنوم بعدد ساعات كافية، فالراحة التامة من أهم طرق العلاج من التهاب الحلق.

5:الابتعاد عن الأماكن التي تنتشر فيها العدوى والتي تزيد من انتشار الفيروسات والالتهاب والألم.

6: تجنب التدخين فهو من أبرز الطرق التي تعمل على زيادة الألم والالتهاب الشديد، كما ينصح بالابتعاد عن الأماكن التي بها مدخنون.

7:عدم التعرض للهواء الشديد والأتربة والغبار فيعرضك لذلك لمشاكل صحية عديدة والتهابات متكررة في الحلق.

8:الاهتمام بغسل اليدين باستمرار والنظافة الشخصية والتعقيم المستمر، فهى تحد من انتشار الفيروسات والبكتيريا.