شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونش بوجوده.. أضرار جير الأسنان على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسوس والتهاب وجير، فمشاكل الأسنان كثيرة ومتعددة ولكن يعتبر جير الأسنان واحدًا من أبرز المشاكل التي تسبب مضاعفات شديدة على صحة الأسنان واللثة، قد يكون الجير ناتجًا عن الإفراط في التدخين وتراكم البكتيريا والجراثيم على الأسنان.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن جير الأسنان هو مادة خشنة تنتشر على الأسنان وتسبب مشاكل عديدة ومنها:

أضرار جير الأسنان 1:تراكم الجير يسبب تسوس شديد في الأسنان حيث يعيق غسل الأسنان ودخول المعجون والفرشاة بين الأسنان للتخلص من بقايا الطعام والبكتيريا.

2:يسبب تراكم الجير نزيف والتهابات شديدة في اللثة، تؤثر على صحة الأسنان وتسبب ألما شديدا وعدم القدرة على تناول الطعام.

3:إهمال التخلص وعلاج جير الأسنان يسبب تصبغ الأسنان وتغيير لونها.

4:يسبب جير الإسنان رائحة كريهة في الفم بسبب تراكم، البكتيريا والجراثيم.

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وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فورًا لعلاج تراكم الجير تنظيف الأسنان، كما ذكر الموقع بعض النصائح للوقاية من جير الاسنان وهى:

نصائح للوقاية من جير الأسنان

1: ينصح بالاهتمام بغسل الأسنان جيدًا وخصوصًا بعد كل وجبة لمنع تراكم البكتيريا والجراثيم وانتشار جير الأسنان.

2:الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية فهى تؤثر على صحة الإسنان وتسبب التصبغات وتراكم الجير.

3:استخدام خيط الأسنان الطبي لتنظيف الأسنان بعد تناول الطعام.

4: الشاي والقهوة من المشروبات التي تسبب تصبغات الأسنان وتراكم الجير لذلك ينصح بالحد من تناولها.

5:التدخين، من العادات السيئة التي تؤثر على صحة الجسم والاسنان وتسبب تغيير لون الأسنان.

6: ينصح باستخدام غسول الفم المطهر للقضاء على رائحة الفم الكريهة والتخلص من البكتيريا والجراثيم في الفم والأسنان.