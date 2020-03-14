خسارة الوزن من دون حمية قاسية برجيم السيروتونين

من افضل طرق خسارة الوزن واستعادة الرشاقة تطبيق برنامج حياتي وغذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم مع الحرص على النوم لعدد ساعات كافية وعلى شرب الماء خلال النهار. ويمكن ايضاً اللجوء الى بعض الطرق الاخرى السهلة ومنها اتباع بعض الحميات السهلة والسريعة والتي تستمر لمدة قصيرة. ومنها حمية السيروتونين التي تساعد على خسارة الوزن ونسف الدهون من دون اتباع قواعد صارمة.

برنامج رجيم السيروتونين

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تتوفر الكثير من الطرق التي تساعد على خسارة الوزن ومنها اتباع حمية تسمى رجيم السيروتونين. وهي لا تساعد على استعادة الرشاقة فقط بل تساهم في الحد من الشعور بالقلق ايضاً. فالسيروتونين هو من النواقل العصبية التي تؤثر بشكل كبير على المزاج والشهية. ولهذا فإن انخفاض مستواه يمكن ان يسبب الشعور بالاكتئاب والحزن والقلق المفرط. وفي هذه الحالة يقوم الكثير من الاشخاص بتناول الاطعمة التي تحتوي على السكر وهو ما يسبب غالباً زيادة الوزن. ولهذا ينصح باتباع حمية خاصة لرفع نسبته ومنع ذلك.



- من اجل رفع مستواه من الضروري تناول الاطعمة التي تحتوي على التيربتوفان.

- من المهم ايضاً تناول تلك الغنية بالفيتامينات C وB1 وB6 وB9 وB12 فضلاً عن الكالسيوم والزنك.

- يجب الحرص على استهلاك اطعمة مثل حبوب الفطور الكاملة والسردين بالزيت والجوز والحبوب والبقوليات والخضار الموسمية.

- من المهم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية لأن هذا يحفز إنتاج الاندورفين المساعد على الاسترخاء.

أطباق الرجيم

خلال اتباع رجيم السيروتونين لخسارة الوزن من الممكن تناول بعض انواع الاطباق التي تمنع تراجع نسبته.



1 السمك الازرق الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من التريبتوفان والزنك والاحماض الدهنية اوميغا 3.

2 اللحوم قليلة الدهون مثل صدر الدجاج والحبش التي تزود الجسم بالفيتامينات B والتريبتوفان.

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3 البيض. يمكن تناول صفار البيض باعتدال لأنه مصدر مهم للتريبتوفان والفيتامينات من المجموعة B.

4 منتجات الحليب. الافضل اختيارها قليلة الدسم وهي تحتوي ايضاً على التريبتوفان كما على الكالسيوم والمغنيزيوم.

5 البقوليات وخصوصاً الصويا والفاصولياء والعدس.

6 حبوب الفطور الكاملة لأنها تحتوي على الكربوهيدرات وهي تساعد على تحول التريبتوفان إلى سيروتونين. كما انها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات B.



7 الجوز والبندق والفستق واللوز والجوز الغني بالمغنيزيوم. وينصح أيضاً بتناول بذور اليقطين ودوار الشمس التي تزود الجسم بالزنك.

8 الفواكه الموسمية. توفر الفيتامينات الاساسية والكالسيوم والمغنيزيوم. وفي هذه الحالة من المفيد مثلاً تناول الاناناس والموز.

9 السلطة والخضار الموسمية. وخصوصاً تلك التي تحتوي على نسبة مهمة من المغنيزيوم والفيتامينات الاساسية والكربوهيدرات.

10 الشوكولا الداكن. ويؤدي تناوله دوراً مهماً في رفع مستوى التريبتوفان والمغنيزيوم.

تمارين لرفع مستوى السيروتونين



لا يمكن خسارة الوزن ونحت القوام من دون اتباع تمارين تساعد ايضاً على رفع مستوى السيروتونين وتحد من الرغبة في استهلاك الاطعمة الغنية بالسكر.

1 التنفس عن طريق البطن والحجاب الحاجز. فهذا يعزز إفراز هرمونات مثل السيرتونين والاندورفين.

2 ينصح ايضاً بممارسة التمارين المكثفة لمدة 15 دقيقة يومياً.



3 من المهم اللجوء الى تمارين الاسترخاء مثل اليوغا.

4 يساعد على رفع مستوى السيروتونين ايضاً التعرض لأشعة الشمس. ولهذا من المفيد فعل هذا لكن من دون مبالغة.

5 الحرص على النوم لعدد ساعات كافية اي ما لا يقل عن 8 ساعات يومياً. فهذا يساهم في اعادة السيروتونين والميلاتونين الى مستوياتهما الطبيعية. فاضطرابات النوم تؤثر سلباً على عملهما وتزيد الرغبة في تناول الطعام وتمنع خسارة الوزن وان كان يتم اتباع حمية غذائية صحية.

