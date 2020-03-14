شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعيش الإنسان بكلى واحدة؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن البشر لديهم كليتان إلا أن الإنسان يحتاج فقط إلى كلية واحدة عاملة ليعيش حياة نشطة وصحية، وإذا كان لدى الشخص كلى واحدة فقط، فمن المهم حمايتها والحفاظ على عملها بشكل جيد لأنه ليس لديه كلية ثانية لتقوم بعملها إذا فشلت.

ووفقا لموقع healthline يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي مغذي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على فحوصات منتظمة في الحفاظ على صحة الكلى. كيف يعيش الانسان بكلى واحدة؟ تقوم الكلى بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم حتى يمكن إخراجها من الجسم في البول، فيمكن لكلى واحدة تصفية كمية كافية من الدم للحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي، هذا هو السبب في أن الاشخاص الذين لا يملكون إلا كلى واحدة يستطيعون البقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة مع كلية واحدة فقط. كيف يعيش الانسان بكلى واحدة؟ تقوم الكلى بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم حتى يمكن إخراجها من الجسم في البول، فيمكن لكلى واحدة تصفية كمية كافية من الدم للحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي، هذا هو السبب في أن الاشخاص الذين لا يملكون إلا كلى واحدة يستطيعون البقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة مع كلية واحدة فقط.

توصيات العيش الصحي إذا كان لدى الشخص كلية واحدة فقط هي في الأساس نفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم كليتين وتشمل:

- تناول نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

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- الحفاظ على وزن صحي.

- التحكم في ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري إذا تطوروا.

- إجراء الفحوصات بإنتظام.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لدي الشخص كلية منفردة ، يجب أن يكون أكثر حرصًا بشأن الحفاظ على عملها بشكل جيد هذا يتضمن:

حمايتها من الإصابة، وتجنب الأدوية التي يمكن أن تكون ضارة ، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

وهناك عدد من الأسباب التي قد تجعل اى شخص يمتلك كلية واحدة فقط وهي تشمل ما يلي:

لقد ولد بكليّة واحدة فقط، أو تمت إزالة إحدى الكليتين (استئصال الكلية) لعلاج حالة طبية أو إصابة، التبرع بكلية لشخص يحتاج لعملية زرع.