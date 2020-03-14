مخترع الشبكة العنكبوتية تعرض النساء للإساءة عبر الإنترنت

صرح مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية تيم بيرنرز-لي، الخميس، بأن هناك حاجة لتحرك عالمي لمنع الإساءة المنتشرة عبر الإنترنت للنساء والفتيات من إعاقة المساواة العالمية بين الجنسين.ودعا بيرنرز-لي الحكومات وقادة الأعمال إلى التعاون لوقف "اتجاه خطير.. لا يجدي نفعا للنساء والفتيات".

وكتب في مقال بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لاختراع شبكة المعلومات العالمية: "أحرز العالم تقدما مهما بشأن المساواة بين الجنسين بفضل الدفعة المستمرة للأبطال الملتزمين في كل مكان".

استشهد بيرنرز-لي -64 عاما- ببحث يشير إلى أن أكثر من نصف النساء اليافعات "مررن بعنف عبر الإنترنت" بما في ذلك التحرش الجنسي بهن وإرسال رسائل تهديد لهن أو مشاركة صورهن الخاصة بدون موافقتهن.

وقال إن استطلاع أجرته مؤسسته "ويب فاونديشن" وجد أن 84 بالمئة من النساء اليافعات يعتقدن أن المشكلة تزداد سوءا.

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