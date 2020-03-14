واشنطن - لايف ستايل
صرح مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية تيم بيرنرز-لي، الخميس، بأن هناك حاجة لتحرك عالمي لمنع الإساءة المنتشرة عبر الإنترنت للنساء والفتيات من إعاقة المساواة العالمية بين الجنسين.ودعا بيرنرز-لي الحكومات وقادة الأعمال إلى التعاون لوقف "اتجاه خطير.. لا يجدي نفعا للنساء والفتيات".
وكتب في مقال بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لاختراع شبكة المعلومات العالمية: "أحرز العالم تقدما مهما بشأن المساواة بين الجنسين بفضل الدفعة المستمرة للأبطال الملتزمين في كل مكان".
استشهد بيرنرز-لي -64 عاما- ببحث يشير إلى أن أكثر من نصف النساء اليافعات "مررن بعنف عبر الإنترنت" بما في ذلك التحرش الجنسي بهن وإرسال رسائل تهديد لهن أو مشاركة صورهن الخاصة بدون موافقتهن.
وقال إن استطلاع أجرته مؤسسته "ويب فاونديشن" وجد أن 84 بالمئة من النساء اليافعات يعتقدن أن المشكلة تزداد سوءا.
قد يهمك ايضاً:
ضابطة أميركية تتهم قائدًا عسكريًا رفيعًا بالتحرش الجنسي عقب منتدى دفاعي
هارفي واينستاين يتوصل إلى تسوية مالية مع نساء اتهمنه بالتحرش الجنسي
كانت هذه تفاصيل خبر مخترع الشبكة العنكبوتية تعرض النساء للإساءة عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.