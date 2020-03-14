تعرفي علي خلطة لمحاربة تشقق الكعبين

تعاني المرأة من تشقق الكعبين ما يسيء إلى جمال قدميها لذا نقدّم لكِ خلطة سحرية لمحاربة تشقق الكعبين، وستلحظين الفرق من الاستخدام الأوّل. كلّ ما عليكِ فعلُه هو تجهيز الملح وعصير الليمون، وماء الورد، والجلسرين لـ العناية بالبشرة.

فالجلسرين معروف بفوائده المرطبة للجلد والليمون يساعد في القضاء على البكتريا ويجدد خلايا البشرة ويمنحها النعومة اللّازمة ولا ننسى الخصائص المُضادَّة للالتهاب التي تُوجَد في ماء الورد.

لكن قبل الدخول في تفاصيل الخلطة السحرية، إليكِ في ما يلي أبرز أسباب تشققات الكعبين بالإضافة إلى نصائح هامة للاهتمام بقدميكِ والحفاظ على نعومة ملمس الكعبين.

أسباب تشقق الكعبين

تشقق الكعبين

عدم الاهتمام بصحة القدمين وترطيبهما بشكل كافٍ؛ حيث إنّ طبيعة الجلد في القدمين جافة لعدم وجود غدد دهنية فيها.

جفاف الجلد نتيجةً لكثرة الحركة.

الوقوف لساعات طويلة على أرضيات صلبة سواءً في العمل أم المنزل.

زيادة الوزن التي تؤدي إلى زيادة الضغط على الكعب وبالتالي تصلب الجلد.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل: الأكزيما والصدفية.

التقدم في السن، حيث يفقد الجسم زيوته الطبيعية.

التعرض للماء بشكل مفرط.

انخفاض نسبة رطوبة الجو وبشكل خاص في فصل الشتاء، واستخدام أنظمة التدفئة المنزلية.

استخدام الصابون الخالي من المرطبات.

المشي دون حذاء في المناطق الجافة.

عوامل جينية.

سوء التغذية، ونقص مستوى الفيتامينات، والعناصر والمعادن الأساسية.

حدوث خلل في هرمون الأستروجين، أو الغدة الدرقية، أو وجود مشاكل في الدورة الدموية.

الإصابة بالالتهابات الفطرية.

التعرق بسبب التمارين الرياضية.

خلطة لعلاج تشقق الكعبين

المكوِّنات :

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

ماء دافئ.

حجر الخفاف



الطريقة:

املئي حوض بالماء الدافئ. أضيفي الملح، و8-10 قطرات من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الجلسرين، وملعقة صغيرة من ماء الورد إلى حوض الماء الدافئ.

انقعي القدمَين لمُدَّة 15-20 دقيقة في حوض الماء.

افركي الكعبَين، وجوانب القدمَين باستخدام حجر الخفاف.

ومن ثم أعيدي خلط ملعقة صغيرة من الجلسرين، وملعقة صغيرة من ماء الورد، وملعقة صغيرة من عصير الليمون

ضعي الخليط على الكعبَين، وارتدي زوج الجوارب، واتركيها طوال الليل.

اغسلي القدمَين بالماء الفاتر صباحاً.

نصائح تجنب تشقق الكعبين

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تنظيف القدم و غسلها بسائل الاستحمام المنعش بعد العودة للمنزل مباشرة.

ارتداء الجوارب القطنية التي تعمل على إمتصاص العرق مع تغيرها يوميا.

وضع الحذاء في مكان مشمس ليتخلص من البكتريا والفطريات الموجودة بداخله.

الحرص على إرتداء حذاء منزلي لأن المشي حافية القدمين يزيد من تعرضك لتشققات القدم.

التقليل من إرتداء الأحذية المكشوفة في الخارج حفاظا على نظافة القدم.

استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل المختلفة التي تعمل على علاج الجفاف وترطيب الجلد.

تطبيق الوصفات الطبيعية التي تعالج تشققات الجلد.

فرك الكعبين بواسطة الحجر الخفاف للتتخلص من بقايا الجلد الميت.

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