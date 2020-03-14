شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التغذية السليمة للأطفال؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغذية الطفل تعد من أساسيات الحياة، لأنها تقلل فرص الإصابة في الكبر من العديد بالأمراض، وتعمل علي تحسن صحته وزيادة نمو والحفاظ علي صحة العظام، ولذا قدمت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي العديد من النصائح الغذائية الخاصة بالأطفال، ومنها:

-في البداية يجب التحكم بوزن الطفل وتجنب تعرضه وإصابته بزيادة الوزن، لأن هذا الأمر يؤثر علي صحته في الكبر ويزيد لديه فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب.

-تعرض الطفل لزيادة الوزن يعد من الحيل التي تزيد فرص إصابته بالاكتئاب، ولذا يجب السعي بشتي الطرق للتخلص من هذه المشكلة.

-يجب علي الأم إعطاء الطفل التغذية السليمة والغنية بجميع العناصر الغذائية، ولذا يجب الاهتمام بطبق السلطة الخضراء، فهي من أهم الوسائل الغذائية التي ينصح بتقدمها للطفل لحصوله علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها وخاصة خلال مرحلة البناء.

-من أهم النصائح للحصول الطفل علي جسم قوي هو ممارسة الرياضة اليومية، التي تساعد بشكل كبير في تقوية عضلات الجسم والحد من تعرضه للإصابة بالأمراض، وأيضا تعد من الحيل الجيدة في التخلص من الوزن الزائد.

-ينصح بالحرص على تناول وجبة إفطار غنية بالألياف ومنخفضة السكريات.

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-في حالة شعور الطفل بالجوع تقديم له بعض الاختيارات كتقديم الخضروات والفواكه بطرق شهية مختلفة.

-تقسيم الوجبات اليومية إلى خمس وجبات صغيرة متفرقة، وتناولها في مواعيد ثابتة.

-زيادة تناول الألياف كالشوفان وحبوب القمح والأرز البني والحمص.

-شرب كوبين من الماء قبل الأكل.

-تقليل كمية السكر بالمشروبات .

-يفضل أن تكون منتجات الألبان قليلة الدسم.