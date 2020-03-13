فتاة إماراتية تنجح فى اقتحام الصقارة التقليدية وتُنشر صورها على صفحات "فوج"

احتفت مجلة "فوج" العالمية، بنشر صورة الصقّارة الإماراتية عائشة مطر المنصورى، التى ستزين صفحات مجلة "فوج" بنسختها العربية، فى عدد مارس 2020، وهى فتاة إماراتية نجحت فى اقتحام رياضة الصقارة التقليدية المعروف أنها رياضة تقتصر على الرجال طول عقود طويلة.

وقالت مجلة فوج، فى تعليقها على صورة الصقّارة الإماراتية عائشة مطر المنصورى، المنشورة عبر حساب المجلة على "إنستجرام"، "على صفحات عدد مارس 2020، نلتقى الصقّارة الإماراتية عائشة مطر المنصورى التى نجحت فى ترك بصمة مميزة لها فى رياضة الصقّارة التقليدية التى بقيت على مرّ عقود حكراً على الرجال، كما مهدت الطريق أمام غيرها من النساء لاقتحام هذه الرياضة التى تعلمتها من والدها حين كانت فى الرابعة من عمرها".

ونقلت المجلة العالمية عن الصقارة الإماراتية، قولها: "(تعلمت منه الكثير كأصول الصقارة والتعامل مع الجِمال والقيادة والتحلى بالصبر وتقدير رفيق رحلة الصيد)"، ولفتت "فوج"، إلى أن ابنتها عوشة المنصورى، تحذو الآن حذوها كأصغر صقّارة فى الإمارات، وأنهما معاً، بالإضافة إلى نساء أخريات تدربهن عائشة فى نادى أبوظبى للصقّارين، يحافظن على هذه الرياضة الإماراتية العريقة".

وفى السياق ذاته، يشار إلى أن الفنانة السورية أصالة نصرى، كانت قد احتفت بكواليس التقاط صورها المتصدرة غلاف عدد مارس 2020 من مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، وقد نشرت مقطع فيديو لكواليس التقاط الصور التى سادت فيها روح المرح والبهجة، وظهرت أصالة وهى ترقص وترتدى النظارات المبتكرة أثناء جلسة التصوير.

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