خلطات طبيعية للتخلص من تصبغ الشفاه

قد تفقد الشفاه لونَها الوردي الطبيعي بفعل تصبغها نتيجة عوامل عدّة، إذ تعاني العديد من السيدات من تصبّغ الشفاه فيتحوّل لونُها من الأحمر المائل للوردي إلى اللّون الداكن والذي يبدو إمّا أزرق أو أسود.

هناك العديد من الوصفات المنزلية المهمة لـ العناية بالبشرة ، الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن المهمّة للبشرة والتي تمتلك خصائص تبييض البقع الداكنة.

نقدّم لكِ بعض الخلطات الطبيعية التي ستساعدك في تفتيح الشفاه الداكنة، وتزيل الطبقة الخارجية منها، وترطبها وتمنع جفافها ممّا يجعلها ذات لون وردي صحي وجذّاب.

أسباب تصبغ الشفاه

التدخين يتسبب في تغير لون الشفاه واللسان أيضاً.

التعرض للشمس لمدّة طويلة دون حماية، فالشفاه مثلها مثل البشرة، يزداد لونها تصبغًا مع التعرض لأشعة الشمس.

استخدام مستحضرات تجميل رديئة النوعية تحتوي على الرصاص يؤثر سلبًا على لون الشفتين، فالإكثار من البودرة وكريم الأساس وأحمر الشفاه يزيد تصبغ الشفاه .

عدم شرب كمية كافية من الماء يتسبب في تصبغ الشفاف.

الإفراط في تناول الكافيين.

عدم الاهتمام بشطف الشفتين جيداً بعد تنظيف الأسنان، حيث تسبب بقايا المعجون الموجودة اسمرار الشفاه.

أسباب هرمونية إذ يؤدي تغير مستوى الهرمونات في الجسم إلى اسوداد لون الشفتين، هذه الحالة تأتي نيجة الحبل أو نتيجة استخدام بعض الأدوية.

لعق الشفاه وتبليلها باللسان يؤدي إلى زيادة جفافها وتشققها وهي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تصبغ الشفاه.

التنفس مع ترك الفم مفتوحاً لمدة طويلة، يعد سبباً رئيسياً لتشقق الشفاه وجفافها، ما يؤدي مع الوقت إلى تصبغ الشفاه.



خلطات طبيعية للتخلص تصبغ الشفاه

وصفة الليمون

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

امزجي المكونات جيداً.

ضعي المزيج على الشفاه قبل النوم واتركيه طوال الليل.

اغسلي الشفاه بالماء في الصباح التالي.

كرّري هذه الوصفة بانتظام للحصول على النتائج المرجوّة.



Advertisements

وصفة الرمان

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الرمان المجروش.

القليل من القشطة.

كمية كافية من ماء الورد.

الطريقة:

امزجي المكونات جيداً للحصول على معجون.

ضعي المعجون على الشفاه، وافركي بلطف لبضع دقائق.

كرّري الوصفة مرةً واحدةً يومياً.

وصفة الفراولة

المكونات:

6-5 حبات من الفراولة.

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز.

الطريقة:

اطحني حبات الفراولة.

أضيفي صودا الخبز واخلطي المكونات جيداً.

ضعي المزيج على الشفاه قبل النوم، واتركيه طوال الليل.

اغسلي الشفاه بالماء في الصباح التالي.

كرّري الوصفة كل ليلة بشكلٍ منتظم.

قد يهمك ايضاً:

خلطات طبيعية تخلصك من حبوب البشرة قبل أسبوع من زفافك

تعرفي على خلطات طبيعية تساعدكِ على ترطيب البشرة