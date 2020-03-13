السفيرة ندى دراز تتقلد وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بدرجة فارس

تقلدت السفيرة ندى دراز، سفيرة مصر في مالطا وعضو المجلس القومي للمرأة وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بدرجة فارس من السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة.

ووجه السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر الشكر للسفيرة ندى دراز على شجاعتها في توليها واهتمامها بالعديد من الملفات المهمة والحيوية، مشيراً أنه يأتي تقليد السفيرة ندى وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة فارس ليس فقط لتاريخها الطويل المشرف ودورها المهم في توطيد العلاقة بين مصر وفرنسا خلال عملها السابق كقنصل عام لمصر في فرنسا ، ولكن أيضا لإسهاماتها خلال الفترة التي تولت فيها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية والنجاح التي حققته في هذا الملف و تعاونها مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والمركز الثقافي الفرنسي في توطيد العلاقات الثقافية الفرانكفونية.

وأشاد السفير الفرنسي باهتمام السفيرة ندى دراز أيضًا بملف المرأة من خلال عضويتها بالمجلس القومي للمرأة ، هذا إلى جانب الدور الهام الذي تقوم به من خلال عملها الحالي كسفيرة مصر في مالطا، مشيرًا إلى أن ماتقوم به السفيرة ندي دراز هو امتداد لمسيرة جدها الشيخ محمد عبد الله دراز أحد أئمة الأزهر الأجلاء والذي درس في السوربون بفرنسا، مبدياً إعجابه الشديد بكتاب " مدخل إلي القرآن الكريم " والذي أهدته إليه السفيرة ندى وهو أحد مؤلفات الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز والذي كتب بالفرنسية وترجم إلي اللغة العربية.

وأطلق السفير الفرنسي على السفيرة ندى دراز لقب فتاة من المتوسط لعملها في عدد الدول التي تقع على البحر المتوسط مثل تونس وفرنسا وحالياً في مالطا. .

من جانبها وجهت السفيرة ندى دراز بالشكر و والتقدير والاعتزاز إلى دولة فرنسا وإلى السفير الفرنسي بالقاهرة لتكريمها و تقليدها هذا الوسام الرفيع لدورها في ملف الشؤون الفرانكفونية، مستعرضه تدرجها في وزارة الخارجية مشيرة أنها عملت في ملف الشؤون الفرانكفونية لأعوام عديدة وذلك قبل توليها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية في الفترة من 2014-2017،حيث أنها كانت أول من أشرف علي اللجنة الوطنية الفرانكفونية تحت قيادة السفيرة نائلة جير.

Advertisements

وتوجهت بالشكر والتقدير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى جميع السفيرات التي عملت معهن على مدار مشوارها الوظيفي واللاتي كن نموذجاً ومثلاً رائعاً تعلمت منهن كيفية إدارة الأمور، وكان لهن الفضل في مساعدتها على ثقل خبرتها في العمل الدبلوماسي، كما ووجهت بالشكر إلي الدكتورة مايا مرسي على تشريفها الاحتفالية مشيدة بدورها في قيادة المجلس القومي للمرأة مشيرة أنها نموذج مشرف لنساء مصر وشاباتها.

ووجهت بالشكر إلى فريق العمل من وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي لتعاونهم ودعمهم ومساندتهم لها طوال فترة عملها في ملف الشؤون الفرانكفونية، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو يوم عزيز عليها وهو يوم عرفان وتقدير لكل من وقف بجانبها وساندها خلال مشوار عملها بوزارة الخارجية ، وأهدت هذا الوسام إلى أفراد عائلتها وإلى والدها المرحوم السفير فتحي دراز.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :