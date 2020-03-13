شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمي نفسك من الصواعق الرعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشوب الأمطار التي يصاحبها الرياح الشديدة والأتربة والرعد والبرق، يقدم ”الخليج 365” لقرائه العديد من النصائح، التي تساعدهم علي التعامل مع الرعد والبرق، داخل وخارج المنزل، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

في بداية الأمر أكد التقرير المنشور أنه حال تساقط الأمطار التي يصاحبها الرعد والبرق، يجب على جميع المواطنين الحفاظ على أنفسهم من التعرض للصواعق الرعدية وذلك عن طريق تجنب استخدام الهاتف المحمول، والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأيضًا عليهم تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية تجنبا لتساقطها، ومن أهم النصائح أنه يجب عدم البقاء في الخارج أو في الأماكن المرتفعة، وأيضًا تجنب لمس الأجسام المعدنية، أو الاقتراب من الأسوار المعدنية والأنابيب الغاز والسكك الحديدية.

وقدم التقرير العديد من النصائح التي يجب اتباعها داخل البيت، في حالة تواجدة الرعد والبرق، ومنها:

- تجنب الاستحمام في هذا الوقت خاصة إذا كان لديك الأنابيب الغاز.

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- تجنب استخدام الهاتف المنزلي الأرضي لأنه مزود بأسلاك تجنبًا للتعرض للصواعق الرعدية.

- عليك فصل الأجهزة الكهربائية، لأن الطاقة الناتجة عن البرق والرعد يمكن أن تتسبب في حدوث صواعق.

وفي هذا السياق، ماذا تفعل إذا كنت خارج المنزل وتعرضت إلى تساقط الأمطار والرعد والبرق؟.. يقدم لك التقرير بعض النصائح التي تحميك من الصواعق الرعدية، ومنها:

-عليك التواجد داخل أي مبني سكني حتى تهدأ الأمطار والرعد والبرق.

-ابتعد عن أعمدة الكهرباء تجنبًا للتعرض للكهرباء.

-تجنب اعتماد الموبايل أي الهاتف المحمول ناحية السماء تجنبًا للتعرض للصواعق الرعدية.