شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي صحي يقوى مناعتك في الجو الممطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نظام غذائي صحي يقوى مناعتك ويحميك من الأمراض التى قد تصيبك في الجو الممطر، يمكنك الاعتماد على المواد الغذائية التي تساعدك على تدفئة جسمك والوقاية من الأمراض، خاصة أن الرياح والأمطار تسبب كمية عالية من الرطوبة، ما يؤثر على عمل الجهاز الهضمي لدينا وكذلك نظام المناعة، وفقا لموقع adityabiralcapital.

نظام غذائي لتقوية مناعتك في الجو الممطر حافظ على رطوبتكالوقاية من الالتهابات التي يمكن أن تنتشر خلال موسم الأمطار، استهلك كمية كافية من الماء، يساعد الماء في تعزيز مناعتك لأنها تطرد السموم في جسمك، وتأكد من غلي الماء قبل الشرب ومحاولة استبدال أكواب الشاي والقهوة بمشروبات صحية وعصائر الفاكهة، اشرب اللبن لتحسين هضمك. تناول الفواكه والخضراوات الموسمية

حافظ على مستويات طاقة جيدة طوال اليوم مع الفواكه والخضراوات الموسمية مثل التفاح أو الكمثرى أو الرمان أوالحلبة في نظامك الغذائي. أيضًا، مارس ممارسات جيدة للتعامل مع الطعام مثل غسل اليدين وغسل الخضروات بشكل صحيح قبل الطهي.

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أضف الثوم والكركم لطعامك

يقوم الثوم بعمل رائع لجسمك، مجرد إضافته إلى الحساء أو الكاري المعتاد الخاص بك يحدث فرقا، وبما أن الكركم هو عامل مضاد حيوي طبيعي، يمكنك حماية نفسك من أمراض الرياح والأمطار مثل البرد والسعال عن طريق شرب الكركم بالحليب.

قلل الصوديوم والملح في طعامك

احتفظ بملاحظة عن كمية الملح التي تتناولها يوميًا لأنها تسبب اختزان المياه في جسمك بالإضافة إلى أنها تساهم في رفع ضغط الدم. يصبح هذا ذا أهمية قصوى للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب. نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن من خلال تجنب الوجبات السريعة والرقائق المالحة والزبدة المملحة والجبن والمخللات والوجبات المعبأة.

تناول المواد الغذائية الخفيفة الجهاز الهضمي ضعيف أثناء الرياح، فمن المستحسن استهلاك الطعام سهل الهضم، مثل: الفواكه والخضروات والخضروات ذات الأوراق الخضراء المغسولة جيدًا والبقول والأرز يمكن أن يكون استخدام زيت الزيتون أو السمن البلدي أو زيت عباد الشمس مفيدًا للحفاظ على جهازك الهضمي.