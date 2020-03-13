شكرا لقرائتكم خبر عن " FDA " توافق على اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا يتميز بالسرعة والدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، اليوم الجمعة، على اختبار جديد لفيروس كورونا لإحدى الشركات السويسرية، والذي يكون أسرع بــ 10 مرات من مجموعة أدوات الحكومة الأمريكية، وسط تزايد الغضب من إخفاقات إدارة ترامب، والذى يمكن أن يحقق نتائج في غضون 3.5 ساعة فقط، وهو أسرع 10 مرات من اختبار حكومة الولايات المتحدة.



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وقالت الشركة، إن أجهزتها ستكون قادرة على اكتشاف ما يصل إلى 4128 اختبارًا في غضون 24 ساعة.

وحتى يوم الجمعة، تم اختبار 13624 ألف عينة فقط في مختبرات مركز السيطرة على الأمراض ولوقاية منها الأمريكي CDC، ومختبرات الصحة العامة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، إنه في الولايات المتحدة، أصيب أكثر من 1700 شخص بفيروس كورونا، وتوفي 41 شخصًا.



هيئة الاغذية توافق على اختبار جديد لفيروس كورونا

وأعلنت شركة الأدوية السويسرية، أنها تلقت موافقة طارئة من الهيئة، لإجراء اختبار جديد وأسرع بكثير لفيروس كورونا التاجي.

ويوم الجمعة، منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، ترخيصًا لاستخدام الطوارئ لتسويق الاختبار، وهو أسرع 10 مرات من مجموعة الحكومة الأمريكية، حيث أن الاختبار يتميز بالسرعة ويستوعب عدد مرضى أكثر في مدة قصيرة، مما يشير إلى أنه يمكن أن يوفر نتائج أسرع بكثير من الاختبارات الأخرى المتاحة.

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وأضافت الصحيفة، إن الاختبارات واسعة النطاق ضرورية في السباق للحد من انتشار الفيروس، الذي أصاب أكثر من 134000 شخص وقتل أكثر من 5000 في جميع أنحاء العالم.



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وقالت الصحيفة، إن الاختبارات الجديدة، التي ستكون متاحة أيضًا في الأسواق التي تقبل شهادة علامة CE الأوروبية، يمكن أن توفر نتائج في غضون3 ساعات ونصف الساعة تقريبًا، في غضون 24 ساعة، يقال أن أكبر الآلات يمكنها اكتشاف ما يصل إلى 4128 اختبارًا.، مضيفة من المهم الكشف بسرعة ودقة عما إذا كان المريض مصابًا بالفيروس"، مؤكدة على أن تسريع عملية الكشف عن الفيروس أمر حاسم لمكافحة هذا المرض الخطير.



اختبارات سريعة لفيروس كورونا

وأكدت الشركة المنتجة، إنه سيكون لديها ملايين الاختبارات المتاحة كل شهر، وأنها ملتزمة بدفع حدود طاقتها الإنتاجية وتقديم أكبر عدد ممكن من الاختبارات.



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وأشاد سكوت جوتليب، الرئيس السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، على تويتر، قائلاً "إنه سيحسن بشكل كبير القدرة على اختبار المرضى في جميع المختبرات، موضحا أنه يجب أن نركز على منع الانتشار من خلال خطوات التخفيف الصارمة والحد من نطاق وشدة الوباء من خلال التخطيط الطبي الجيد، كل يوم، وكل ساعة أمر بالغ الأهمية للاستعداد.

وحتى يوم الخميس، تم اختبار 13624 عينة فقط لفيروس كورونا الذي يسبب مرض COVID-19 في مختبرات مركز السيطرة على الأمراض CDC، ومختبرات الصحة العامة الأمريكية، بحسب موقع مركز السيطرة على الأمراض.

في مؤتمر صحفي، قال نائب الرئيس الأمريكي" مايك بنس"، أنه تم توزيع مليون مجموعة اختبار وأنه من المتوقع أن يتم تشغيل 4 ملايين بحلول نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي، ومع ذلك، لم يحدد إلى أين تم إرسال المجموعات أو سيتم إرسالها إليها.

وقال كل من وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، ونائب الرئيس بنس، إن الحكومة ليس لديها حاليًا مجموعات كافية لمواكبة الطلب.