الصحة العالمية تنشر إرشادات للوقاية داخل العمل للوقاية من “كورونا”

نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات التي من الضروري اتباعها في أماكن العمل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي مجموعة من التغريدات على حسابها في تويتر، شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة المواظبة على مسح الأسطح مثل المكاتب والمناضد والمستلزمات المكتبية، مثل الهواتف ولوحات المفاتيح، بمطهر.

كما شجعت المنظمة على تطبيق “العمل عن بعد”، قائلة: “في حال تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمعك، قد تنصح السلطات الصحية الناس بتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة. ويساعد العمل عن بعد في الحفاظ على سير العمل وسلامة الموظفين في آن واحد”.

كما أشارت إلى ضرورة امتثال الموظفين لأي قيود محلية مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة.

وتطرقت المنظمة أيضا إلى الإجراءات التي يجب اتباعها في حال مرض أحد الموظفين، وقالت: “أخبر الموظفين والمتعاقدين والعملاء أنه في حال انتشار كورونا في المجتمع، يجب على أي شخص يعاني من سعال ولو بسيط، أو حمى البقاء في المنزل”.

وتابعت: “أطلب من الموظفين والمتعاقدين بالرجوع إلى النصائح الوطنية بشأن السفر قبل رحلات العمل”.