ملكة بريطانيا تقرر التوقف عن المصافحة بسبب فيروس "كورونا"

قررت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التوقف عن مصافحة أفراد الجمهور في المستقبل كأجراء وقائي إضافي من عدوى كورونا، وجاء قرارها هذا "كتفضيل شخصي"، وتم الكشف عن ذلك بعد لقائها بالمفوضة السامية السريلانكية ساروجا سيريسينا (Saroja Sirisena) وزوجها الدكتور سوداث تالبيهيوا (Dr Sudath Talpahewa) في قصر باكنغهام.

وخلال المقابلة التي جرت الثلاثاء، قامت المفوضة السامية السريلانكية وزوجها بتحية الملكة من على مسافة قريبة منها، ولم يقتربا منها للمصافحة أو تمد الملكة يدها للمصافحة، كعادتها عن استقبالها لضيوف رسميين في قصر باكنغهام، ولوحظ أيضا أن الملكة لم تكن ترتدي قفازات والتي كانت قد ظهرت بها في الأسبوع الماضي أثناء حضورها لمراسم تقليد للأوسمة الملكية أقيمت في قصر باكنغهام.

صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت تقريرا جديدا في ذات السياق، تحدثت فيه عن أن قرار الملكة بتجنب المصافحة لم يأتي بناء على توجيهات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، والتي لا تتضمن منع المصافحة وخاصة عند ارتداء القفازات، وإنما جاءت بناء على قرار شخصي من الملكة وذلك طبقا لما أكده مصدر ملكي من داخل القصر، والذي قال في حوار له مع الصحيفة أن الملكة لا تشعر بالارتياح بالاستمرار في المصافحة في ظل تفشي فيروس كورونا.

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الصحيفة أشارت أيضا إلى حقيقة أن خطر الوفاة بفيروس كورونا أو مرض Covid-19 تزداد بالنسبة لكبار السنة وهو ما ينطبق على الملكة التي ستحتفل بعيد ميلادها الرابع والتسعين في الشهر المقبل.

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