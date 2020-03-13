إيكاتيريني ساكيلاروبولو تستعد لاستلام زمام الحكم في اليونان

جاء انتخاب القاضية المعنية بشؤون المرأة والبيئة، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، أول رئيسة للبلاد، كسرا للتقاليد والتابوهات في البلد الذي يعتبر ذكوريا إلى حد كبير.

وتستعد اليونان اليوم الجمعة، لتسليم أول امرأة زمام الحكم في تاريخها حيث ستتولى إيكاتيريني ساكيلاروبولو (البالغة 63 عاما)، رئاسة البلاد لولاية من خمس سنوات.

وستؤدي اليمين في البرلمان، وتضع إكليلا من الزهر على قبر الجندي المجهول- أهم نصب عسكري في اليونان- ثم تتوجه إلى القصر الرئاسي حيث تجرى مراسم تسلم وتسليم مع الرئيس المنتهية ولايته بروكوبيس بافلوبولوس، وفق ما أعلن البرلمان.

"ساكيلاروبولو".. أول امرأة على عرش اليونان

ولم يكن انتخابها رئيسة للبلاد المرة الأولى التي تحقق فيها لقبا خاصا، ففي 2018 كانت أيضا أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، انتخب البرلمان اليوناني "ساكيلاروبولو"، الرئيسة الحالية لمجلس الدولة، بغالبية كبيرة قوامها 261 نائبا من أصل 300، وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن ساكيلاروبولو تم اختيارها لهذا المنصب؛ لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

وفور تسميتها في 15 يناير/كانون الثاني في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع لا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وقال رئيس الوزراء: "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل" بعد أن واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.

وأضاف: "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء"، لكن "هذا الأمر يتغير من الآن وصاعدا، بدءا بقمة هرم السلطة".

ولا تنتمي ساكيلاروبولو (63 عاما) إلى أي حزب سياسي، وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، واختارها رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وُلدت ساكيلاروبولو في سالونيك عام 1956 وأتمت دراستها في كلية الحقوق بجامعة أثينا عام 1978، وأكملت تدريبها القانوني خلال إجازة غياب عن مهام مجلس الدولة (المحكمة العليا في اليونان) في جامعة السوربون بجامعة باريس الثانية بين عامي 1989 و1990.

لديها خبرة واسعة في التدريس، وشغلت منذ فترة طويلة منصب رئيس الجمعية اليونانية للقانون البيئي منذ عام 2015.

Advertisements

تعمل بنشاط في القضايا التي تنطوي على البيئة، بما في ذلك تحويل نهر أكيلس في ثيساليا والحفاظ على مباني اللاجئين التاريخية في أثينا.

وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، فإن ساكيلاروبولو مطلقة وأم لطفل.

اقرا ايضاً:

البرلمانية تولسي غابارد تقاضي وزيرة الخارجية السابقة كلينتون بتهم التشهير

ويسمي الائتلاف الحاكم اسم الرئيس، وينتخب لمدة 5 سنوات من قـبل البرلمان.

وتنص المادة 32 من الدستور اليوناني أنه يجب انتخاب الرئيس في جلسة خاصة يعقدها البرلمان قبل شهر واحد على الأقل من ترك الرئيس الشاغر للمنصب.

ويمر انتخاب الرئيس بعدة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس في 3 اقتراعات.

ويتطلب الاقتراع الأول إجماع الثلثين من إجمالي أعضاء البرلمان وإذا لم تكتمل نسبة ثلاثي الأغلبية، يعاد هذا الاقتراع بعد 5 أيام، ويتطلب إجماع نفس نسبة الأغلبية. وإذا لم تكتمل الأغلبية مرة أخرى، فيعاد التصويت بعد 5 أيام، والشخص الذي يحصل على ثلاثة أخماس الأغلبية من إجمالي عدد أعضاء البرلمان سينتخب رئيسا للجمهورية.

قد يهمك أيضا :

مُسنّة تحصد جائزة "قوّة المرأة" بسبب فوزها بسباقات الركض في عمر الـ103

سودانيات يكشفن معاناتهن من "الظلم" ويطالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية