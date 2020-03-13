إندونيسيا تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

إندونيسيا سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا.

كما أفادت في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن كينيا أعلنت سجلت أول إصابة بفيروس كورونا، ومن ناحية أخرى أعلنت مصادر دبلوماسية فى الأمم المتحدة، إصابة دبلوماسية من بعثة الفلبين لدى المنظمة الأممية بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول إصابة مسجلة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم (الجمعة)، أن هذه الدبلوماسية العاملة في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعمل بالمسائل القانونية، توجهت إلى مقر الأمم المتحدة للمرة الأخيرة يوم الاثنين، وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض إنفلونزا، وزارت طبيبا.

من جهتها، أرسلت البعثة الفلبينية إلى وفود دبلوماسية عدة لدى الأمم المتحدة، رسالة مضمونها أن الدبلوماسية الفلبينية، تلقت مكالمة طبية أخبرتها بأنها مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وأضافت الرسالة أنه تم إغلاق البعثة الفلبينية وأُصدرت تعليمات لجميع الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحي.

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ويعمل نحو 3 آلاف موظف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلاً عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.

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